Вражено 80% легень, п'ять днів у медикаментозному сні: у Львові від COVID рятують 5-річну дівчинку

Дівчинка потрапила в лікарню у важкому стані, хоча починалося все як звичайна застуда / скріншот

У Львові в реанімації рятують 5-річну дівчинку, яка захворіла на коронавірус та у важкому стані потрапила до лікарні. У дитини були вражені 80 відсотків легенів. Хвороба у дівчинки розвинулася дуже швидко. Медики від прогнозів поки утримуються.

За словами мами дитини, все почалося зі звичайної застуди, передає ТСН.

"Почався нежить легкий, звичайний і на третій день я поміряла температуру, у неї було 39,5. Вона вся горіла", - розповідає жінка.

Вона звернулася до сімейного лікаря, той порадив лікуватися вдома, але дівчинці лише ставало гірше, додався кашель, стало важко дихати. Сильно боліли легені - настільки, що дитина не могла лягти на правий бік.

Дівчинку привезли у львівський Охматдит. Там лікарі діагностували важку двосторонню пневмонію. ПЛР-тест підтвердив у дівчинки коронавірус, дитину підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

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За словами медиків, приблизно 80 відсотків легенів були вражені. Стан дитини був вкрай важкий, виражена дихальна та серцево-судинна недостатність, сепсис.

Дівчинка вже п'ять днів перебуває в медикаментозному сні. ПЛР-тест на коронавірус показав негативний результат, але загроза не минула.

Зазначимо, вся сім'я дівчинки в минулому році перехворіла на коронавірус. Зараз вони вже щеплені та здорові. Припускають, що дитина могла підхопити COVID-19 у дитячому садочку.

Важкий перебіг коронавірусу у дітей: медики б'ють на сполох

Лікарі кажуть, що зростає кількість випадків тяжкого перебігу хвороби у заражених коронавірусом дітей. Наразі у "ковідному" відділенні лише львівського Охматдиту 13 таких пацієнтів.

У більшості дітей COVID-19 починається з кишкових розладів, з мінімальних катаральних явищ, а пізніше - досить великий відсоток ураження легенів. Перебіг хвороби дуже швидкий.

Коронавірус у дітей

За даними на середину вересня, вперше за весь час ведення COVID-статитистики частка інфікованих дітей перевищила 10%, свідчить прогноз вчених Національної академії наук.

Учені прогнозують, що впродовж наступних кількох років коронавірус може стати хворобою, яка зустрічатиметься лише у дітей. Також учені очікують, що загальне навантаження від COVID-19 зменшиться.

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Симптомом коронавірусу COVID - 19 у дітей можуть бути судоми, включаючи епілептичний статус. До такого висновку дійшли вчені за результатами проведеного дослідження. Зазначається, що судоми можуть проявлятися у заражених коронавірусом дітей навіть якщо вони не страждають на епілепсію в анамнезі. А ось такого симптому COVID-19 як лихоманка може і не бути.

У Київській дитячій інфекційній лікарні від коронавірусу померла дівчинка, якій виповнився 21 день. Дитина померла 2 вересня. Це наймолодша жертва коронавірусу в Україні.