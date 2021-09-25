Коронавірус все частіше заражає дітей: лікар розповів про небезпечну тенденцію в Україні

Діти стали частіше хворіти на коронавірус / ua.depositphotos.com

Коронавірус продовжує атакувати Україну - щодня COVID-19 заражаються тисячі людей. Інфекціоніст Віктор Петров розповів про погану тенденцію, яка спостерігається в країні.

За його словами, якщо на початку епідемії хворіли в основному дорослі, то тепер хворіють діти, зокрема і малюки у віці до року.

"У нас є погана тенденція, якої раніше не спостерігалося - це дуже багато хворих дітей, зокрема зовсім малюки - 7 місяців, 9 місяців, однорічні. Також багато дітей, які ходять в садки, і вже стоїть питання про їхнє закриття, тому що майже половина дітей відсутня на заняттях. Це говорить про те, що наближається досить серйозна ситуація з обмеженням навчання і карантинними заходами в навчальних закладах", - сказав Петров в ефірі телеканалу Україна 24.

Лікар уточнив, що мова йде саме про захворюваність на коронавірус, а не на сезонні вірусні інфекції.

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"Коронавірус - це хвороба, яка вимагає підтвердження тестом на антиген або ПЛР. І мова йде про те, що переважна більшість хворих на туберкульоз хворіють саме на туберкульоз. Цього не спостерігалося на початку епідемії, ми бачили, що хворіло набагато більше дорослих. Зараз ми бачимо, що мутації вірусу призвели до зростання епідемічного потенціалу вірусу ", - сказав інфекціоніст.

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Коронавірус у дітей

За даними на середину вересня, вперше за весь час ведення COVID-статитистики частка інфікованих дітей перевищила 10%, свідчить прогноз учених Національної академії наук.

Учені прогнозують, що впродовж наступних кількох років коронавірус може стати хворобою, яка зустрічатиметься лише у дітей. Також учені очікують, що загальне навантаження від COVID-19 зменшиться.

Симптомом коронавірусу COVID-19 у дітей можуть бути судоми, включаючи епілептичний статус. До такого висновку дійшли вчені за результатами проведеного дослідження. Зазначається, що судоми можуть проявлятися у заражених коронавірусом дітей навіть якщо вони не страждають на епілепсію в анамнезі. А ось такого симптому COVID-19 як лихоманка може і не бути.

У Київській дитячій інфекційній лікарні від коронавірусу померла дівчинка, якій виповнився 21 день. Дитина померла 2 вересня. Це наймолодша жертва коронавірусу в Україні.