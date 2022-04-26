Мрія буде ще крутішою: конструктори розповіли про долю найбільшого літака в світі

Доля зруйнованої мрії / фото Укроборонпром

Відновити літак Мрія, який був знищений російськими окупантами у Гостомелі, швидше за все вже не вийде, але частини цього літака конструктори зможуть використовувати для того, щоб створити новий літак Мрія – ще сильніший та надійніший

За словами генерального директора Державного концерну Укроборонпром Юрія Гусєва в ефірі телеканалу Рада, українські конструктори планують побудувати новий військово-транспортний літак АН-225. Для нової Мрії можуть використовувати ті частини літака, які вціліли в Гостомелі.

"Ми маємо план створити нову українську мрію, у нас вже є кілька сценаріїв. Зараз наші фахівці ДП Антонов працюють над дослідженням того, що залишилося від нашого літака. Частково вціліла хвостова частина і двигуни, зокрема кілька з них можна буде використовувати у виробництві. Деякі агрегати ми точно використаємо, але нова Мрія має бути ще кращою", - розповів Гусєв.

Він нагадав, що український літак встановив понад 200 рекордів і фахівці хочуть, аби новий літак додав ще кілька.

"Цей літак встановив 240 світових рекордів і у нас є амбіції, щоб новий АН-225, побудований в Україні, встановив ще кілька світових рекордів", - підкреслив гендиректор Укроборонпрому.

Зараз також тривають переговори з міжнародними партнерами, які допомагатимуть побудувати новий літак АН-225.

"Ми обговорюємо з нашими міжнародними партнерами, щоб створити аерокосмічну коаліцію з відновлення цього унікального літака. Унікального не тільки для нашої країни – для всього світу. Літака, який є найбільшим, літака, який залучався до різних космічних програм, літака, який може і має стати ще одним символом розвитку людства, цивілізації і аерокосмічних технологій", - додав Гусєв.