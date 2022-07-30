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"Вночі в Енергодарі було гаряче": біля готелю, де живуть окупанти, була знищена їхня техніка

30 липня 2022, 12:52

Пролунало кілька вибухів, після чого припаркована техніка загарбників зайнялася вогнем.

Взрывы в Энергодаре
Вибухи в Енергодарі/ Telegram Орлов

В окупованому Енергодарі Запорізької області в ніч на 30 липня відбулося декілька вибухів перед готелем "ВП ЗАЕС". Після цього там спалахнула пожежа. Гасити пожежу окупантам довелося із залученням спеціальної рятувальної техніки.

Вибухами було знищено три одиниці російської військової техніки, яка перегороджувала під’їзд до готелю. Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.

Він зазначив, що цивільні не постраждали, проте у сусідніх будинках вибуховою хвилею вибило вікна.

"Зараз навколо цієї нічної історії точиться багато домислів і вже на ранок вона обросла різними, подекуди фантазійними подробицями. Тому довіряємо тільки офіційним джерелам інформації та чекаємо на перевірені та достовірні подробиці щодо нічного "феєрверку", – написав Орлов.

При цьому в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ повідомили у Telegram, що вибухи сталися біля того готелю, куди заселилися російські окупанти. А після вибухів там почалася хаотична стрілянина, було чутно крики поранених загарбників.

Раніше у результаті невідомої події на Запорізькій атомній електростанції були поранені кілька окупантів, також є загиблі.

Нагадаємо, раніше бійці Збройних сил України знищили наметове містечко російських окупантів біля захопленої Запорізької атомної електростанції. В результаті ліквідовані троє окупантів, ще 12 були поранені.

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