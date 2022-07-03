"Брали голими руками": експерт пояснив, чому Енергодар окупанти РФ взяли без бою

Запорізька АЕС / Фото УНІАН

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов розповів про те, чому російським окупантам вдалося практично без опору захопити Запорізьку атомну електростанцію.

Як розповів він в інтерв'ю Главреду, місто Енергодар Запорізької області російські загарбники зайняли практично без опору.

"Енергодар вони брали голими руками", - підкреслив військовий експерт.

Водночас він звернув увагу на те, що фактично опору захисники України там не чинили, оскільки на той момент у ЗСУ просто не вистачало військ.

"Тому російські війська просто увійшли в Енергодар і захопили станцію практично без єдиного пострілу. Постріляли трошки, і на цьому все закінчилося", - додав Жданов.

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