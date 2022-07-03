"Брали голими руками": експерт пояснив, чому Енергодар окупанти РФ взяли без бою

Енергодар Запорізької області російські загарбники зайняли практично без опору, каже Олег Жданов.
Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов розповів про те, чому російським окупантам вдалося практично без опору захопити Запорізьку атомну електростанцію.
Як розповів він в інтерв'ю Главреду, місто Енергодар Запорізької області російські загарбники зайняли практично без опору.
"Енергодар вони брали голими руками", - підкреслив військовий експерт.
Водночас він звернув увагу на те, що фактично опору захисники України там не чинили, оскільки на той момент у ЗСУ просто не вистачало військ.
"Тому російські війська просто увійшли в Енергодар і захопили станцію практично без єдиного пострілу. Постріляли трошки, і на цьому все закінчилося", - додав Жданов.
Дивіться повну версію інтерв'ю Олега Жданова Главреду
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Автор: Олексій Тесля