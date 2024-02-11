Викликало паніку в росіян: Ігнат прокоментував появу фото з 'українським' F-16

Юрій Ігнат прокоментував появу в соціальних мережах фото українського пілота на фоні винищувача F-16 з українськими розпізнавальними знаками.

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Ігнат прокоментував фото F-16 з українськими розпізнавальними знаками / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Голос Америки

Опубліковане фото винищувача F-16 з українськими розпізнавальними знаками викликало занепокоєння у російських окупантів. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, у випадку появи винищувачів F-16 в Україні вони стануть головною ціллю для російських ракетно-дронових ударів.

"Тому маємо зробити все, щоб інфраструктура, яка готується, повірте, була адаптована. Тому що зробити капітальною її це не дуже простий процес. І особливо, коли ми знаходимося під щоденними обстрілами. Тому адаптація інфраструктури відбувається, пілоти навчаються. Інтерв’ю ви бачили, нашого Фантома, і фото таке цікаве зробив зі знаками. Тут обговорюють, справжні вони чи ні. Давайте подивимося, що, і ми вже бачили, що росіяни кажуть, хай трішки понервуються", - сказав Ігнат. відео дня

Крім того, він додав, що отримані від західних партнерів літаки, які будуть в України будуть мати українські розпізнавальні знаки та відповідні бортові номери.

Водночас, на уточнююче запитання журналіста про те, чи справді винищувач F-16 на опублікованому фото розмічений згідно з українськими стандартами Юрій Ігнат зазначив: "Я ж кажу, я хотів би залишити це на розсуд російських пабліків".

Передача літаків F-16 Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна очікує отримати 24 винищувачі F-16 від Нідерландів, замість раніше обумовлених 18-ти. Про це повідомило Міністерство оборони Нідерландів.

Західні партнери постачатимуть Україні винищувачі F-16 разом з ракетами, які мають дальність польоту від 300 до 500 кілометрів. Цей крок сприятиме досягненню більших успіхів на полі бою та звільненню територій. Про це заявив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Зараз західному світу не доцільно поставляти в Україну винищувачі F-16, оскільки це може привести до їх знищення ворогом. Як зазначив речник Повітряниз сил ЗСУ Юрій Ігнат, спочатку необхідно підготувати інфраструктуру.

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