Чи зменшаться темпи мобілізації у разі перемир’я: українцям дали відповідь

Мобілізація залежатиме від потреб Генштабу.

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Темпи мобілізації в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Демобілізація можлива лише тоді, коли Зеленський ухвалить відповідне рішення

Темпи мобілізації будуть залежати від потреб, які формуватиме Генеральний штаб

Представник парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський сказав, за яких умов в Україні можуть зупинити або змінити темпи мобілізації.

"До ухвалення президентом України і затвердження Верховною Радою рішення про скасування правового режиму воєнного стану, затвердження рішення про проведення демобілізації, ніякої демобілізації бути не може", — розповів він в коментарі ТСН.ua. відео дня

Веніславський також додав, що поки немає однозначної відповіді на те, чи зменшаться темпи мобілізації у разі перемир’я.

"На це питання зараз відповіді дати не можу, тому що це буде залежати від того, які потреби у мобілізації буде формувати Генеральний штаб. Якщо він залишить потреби на нинішньому рівні, то темпи будуть нинішніми. Якщо потреби будуть зменшені, то, відповідно, темпи зменшаться. Якщо потреби збільшаться, то, відповідно, темпи будуть збільшені", - підкреслив він.

Мобілізація в Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, секретар комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що тимчасове припинення вогню не передбачає скасування мобілізації чи воєнного стану. Протягом цього часу РФ може продовжити накопичення сил, планувати операції та продовжувати розхитувати Україну зсередини.

Командир 1-ї роти 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади на позивний Мося заявив, що замість того, щоб знижувати мобілізаційний вік, варто було б зосередити зусилля на ефективній підготовці бійців, їхній грамотній мотивації, а також комплексних реформах у мобілізаційній системі.

Крім того, 25 лютого, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про продовження строку дії відстрочок для заброньованих працівників до 31 березня.

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Хто такий Федір Веніславський? Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія. Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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