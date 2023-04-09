ЗСУ вибили окупантів з позицій під Авдіївкою: у росіян колосальні втрати

У районі Мар'їнки та Авдіївки щодня ворог втрачає 2 роти солдатів, повідомив Олексій Дмитрашківський.

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ЗСУ завдають окупантам нищівних ударів біля Авдіївки / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Facebook.com/zhebrivskyi

Біля Мар'їнки та Авдіївки Донецької області тривають позиційні бої, щодня ворог втрачає до двох рот особового складу, повідомив начальник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський.

"У районі Мар'їнки та Авдіївки тривають позиційні бої. Окупанти мають змінний успіх. Всі позиції, які ворог займає наші, відвойовуються, повертаються назад", - зазначив він під час прямого ефіру телемарафону "Єдині новини".

За словами Дмитрашківського, ворог зазнає там колосальних втрат.

відео дня

"Щодня ворог втрачає до двох рот особового складу. Але не залишає надії. Полонені розповідають про те, що в бій їх відправляють не зовсім тверезі командири, без підготовки. Просто піднімають серед ночі особовий склад. І під дулами автоматів, пістолетів відправляють їх штурмувати позиції", — сказав полковник.

Бої за Авдіївку

Раніше повідомлялося про те, що в боях при захисті Авдіївського укріпрайону в Донецькій області бійці Збройних сил України знищили майже всіх мобілізованих з Іркутської області РФ, які тричі скаржилися, що їх кидають у бій без підготовки.

Як повідомляють "Сибір.Реалії" з посиланням на родичів мобілізованих, кілька окупантів поранені, інші вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, мобілізовані з Ленінградської області та Петербурга записали відеозвернення до диктатора Володимира Путіна, в якому розповіли, що на Донбасі командування РФ відправляє їх на штурм без підготовки.

Відео звернення виклало видання Sota. Звернення записували військовослужбовці військової частини № 02511 з 138 бригади.

Їх загін зазнав великих втрат. Мобілізованих відправили на штурм укріпрайону під Авдіївкою без розвідки, без належної артилерійської підготовки, без зв'язку з іншими підрозділами.

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