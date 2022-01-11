Дрібне хуліганство по-великому: у Маріуполі чоловік напаскудив на ковзанку

У Маріуполі чоловіка напаскудив на каток / mrpl.city

У Маріуполі під покровом ночі після закриття ковзанки молодий чоловік переліз через огорожу, зняв штани і зробив дефекацію прямо на лід. Про це повідомляє місцевий портал 0629.

В цей час його супутник мовчки дивився на те, що відбувається неподобство. Обох молодих людей зняла камера відеоспостереження, встановлена на ковзанці.

Зараз молодика розшукують. Покарання за дане правопорушення передбачено за статтею 173 Адміністративного кодексу "дрібне хуліганство".

Поки особа порушника порядку досі не встановлена, повідомили в пресслужбі Маріупольського районного управління поліції.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Маріуполі чоловік з сокирою напереваги розгромив супермаркет АТБ, який розташований на проспекті Нахімова в будинку №106.

Агресивний чоловік увірвався в магазин і, нецензурно лаючись, бив каси і вітрини. Шоковані покупці і персонал розбіглися.

За даними місцевих ЗМІ, цього чоловіка звуть Йосип Скибадзе. І він вже влаштовував подібний погром в іншому продуктовому супермаркеті. 19 грудня 2020 року він зайшов в магазин без маски, пошкодив полиці з продуктами, розбив касовий апарат і при цьому нецензурно лаявся.