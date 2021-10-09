Під Львовом у нічній бійці вбили бізнесмена, ще один чоловік помер у лікарні / ua.depositphotos.com

У селі Великі Грибовичі під Львовом пізно ввечері у п'ятницю, 8 жовтня, сталася масова бійка, унаслідок якої загинув 45-річний місцевий житель, а ще один чоловік з пораненнями потрапив до лікарні. Пізніше він теж помер.

Як повідомляє ZAXID.NET, інцидент стався орієнтовно о 22:00 біля супермаркету "Рукавичка", де двоє місцевих жителів розпивали алкогольні напої. До них підійшов інший чоловік, з яким вони почали сваритися і нібито його образили.

Чоловік пішов і через деякий час повернувся з двома іншими чоловіками, після чого почалася масова бійка. Як результат був убитий 45-річний місцевий підприємець Володимир Раінчак.

За попередньою інформацією, йому завдали сім ножових поранень. Іншого пораненого госпіталізували в Дублянську міську лікарню.

Згодом в Telegram-чаті "Варта1" депутат ЛМР Ігор Зінкевич повідомив, що другий чоловік теж помер.

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У поліції підтвердили факт вбивства у Великих Грибовичах, проте відмовилися від оприлюднення подробиць. За інформацією джерел видання, вбивцю ще розшукують, він має психічні розлади.

Довідка

Село Великі Грибовичі розташоване на відстані десять кілометрів від центру Львова.

Нагадаємо, раніше у Чернігові стався конфлікт між двома правоохоронцями та групою невідомих. У ніч проти суботи, 2 жовтня, перехожі виявили тіло одного з копів - капітана поліції. Поруч з ним в несвідомому стані перебував ще один правоохоронець, теж капітан - його доставили в реанімацію.

Трохи згодом стало відомо, що підлітки вбили копа після зауваження в магазині. Їх затримали. Рішенням суду були заарештовані всі підозрювані у вбивстві поліцейського. Під час досудового розслідування вони перебуватимуть у СІЗО.