Масована атака РФ по Україні: окупанти запустили 139 дронів, є пошкодження в 4 областях

Українська ППО збивала ворожі дрони в 14 областях, в чотирьох регіонах були зафіксовані пошкодження.

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Окупанти вночі запустили по Україні 139 дронів/ колаж: Главред, фото: ДСНС України, Нацполіція України

Коротко:

РФ вночі масовано атакувала Україну дронами

Російські окупанти запустили 139 дронів

Є пошкодження в 4 областях

Російські загарбники у ніч на суботу, 8 лютого, запустили по Україні 139 дронів. Для атаки окупанти використовували ударні БпЛА типу "Shahed" і безпілотники-імітатори, які запускали із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Шаталово.

Українська протиповітряна оборона збила 67 дронів у 14 областях – Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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"71 ворожий безпілотник-імітатор – локаційно втрачений (без негативних наслідків). Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Київщина", – йдеться у повідомленні.

У Сумах зруйнований приватний будинок

У Сумах внаслідок влучання дрону був зруйнований приватний будинок. Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

"Сьогодні вночі, 8 лютого ворожий безпілотник влучив у приватний будинок, розташований на території обласного центру. Внаслідок атаки росіян оселя зруйнована, сталася пожежа. Попередньо, люди не постраждали. Триває ліквідація наслідків", – зазначили в ОВА.

У Києві уламки впали в одному з районів

Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що вночі по російських ударних БпЛА, які атакували українську столицю, успішно відпрацювала ППО.

Уламки БпЛА впали в Дарницькому районі столиці.

За повідомленням начальника КМВА, внаслідок падіння уламків пошкоджено фасадну частину житлового будинку та вікна. Також уламки впали на автомобілі, пошкодили огорожу в приватному секторі. Без постраждалих. На місці оперативно відпрацювали правоохоронці, рятувальники та міські служби.

На Київщині пошкоджений приватний будинок

У Київській області тривога тривала понад 7 годин, повідомили у Київській обласній військовій адміністрації. Уламками дронів були пошкоджені приватний будинок та один недобудований будинок. Постраждалих немає.

"В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. В Бучанському та Фастівському районах внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталися загорання трав'яного настилу. Всі пожежі ліквідовано. У Фастівському районі внаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі пошкоджено приватний будинок та один недобудований будинок. В приміщеннях вибиті вікна та пошкоджені фасади. Оперативні групи продовжують роботу з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки в області", – розповіли в КОВА.

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 7 лютого було збито 81 ворожий дрон зі 112 – від повітряної атаки РФ постраждали три області. Сили ППО збивали безпілотники в 13 українських областях.

Також раніше повідомлялося, що тіла діставали з-під завалів – Росія завдала удару КАБами по житловому будинку. Агресори скинули три керовані авіаційні бомби на двоповерховий багатоквартирний житловий будинок.

У ніч на 8 лютого російський дрон влучив в будинок в Сумах, спалахнула пожежа. Зараз проводиться розбір завалів і ліквідація наслідків атаки.

Нагадаємо, РФ вдруге запустила "Орешник" по Україні, але є нюанс – в Forbes розкрили деталі. Повідомлялося, що Росія, ймовірно, здійснила другий запуск балістичної ракети "Орешник". Проте ця ракета не досягла мети і вибухнула на території країни-агресорки. Пізніше з'явилася перша реакція України на цю інформацію. В ЦПД спростували таку інформацію і наголосили, що матеріал американського видання Forbes побудований не на фактичних даних, а лише на припущеннях Сазонова.

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