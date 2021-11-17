Парламент встановив штрафи за продаж ліків дітям

В Україні встановлено заборону на продаж ліків дітям

Верховна Рада України розглянула законопроект про встановлення відповідальності за продаж лікарських засобів малолітнім і прийняла документ №5123-1 у другому читанні. "За" проект закону проголосували 315 нардепів.

Таким чином за продаж (у тому числі через Інтернет) та доставку лікарських засобів дітям до 14 років встановлено відповідальність у вигляді штрафу від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто, 6,8 тисячі - 13,6 тисячі гривень.

Більше того, якщо протягом року це повториться, то штраф буде збільшено від 13,6 тисячі до 23,8 тисячі гривень.

читайте такожВ Україні збираються заборонити рекламу ліківАвтори законопроекту підкреслили, що його головна мета зменшити кількість суїцидів серед підлітків, які найчастіше для цього використовують психотропні та наркотичні ліки.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроект про заборону продажу лікарських препаратів дітям до 14 років. Відповідний закон підтримав 342 депутат. До такого рішення уряд прийшов через те, що серед підлітків трапляється багато смертей і суїцидів саме від медпрепаратів, які доступні їм у вільному режимі.

Варто додати, що раніше на Полтавщині дворічні двійнята наковталися маминих пігулок і потрапили до лікарні.

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