"Максимально жорстко": у Зеленського розкрили план звільнення Херсонщини

В ОП розкрили план звільнення півдня України / Фото Reuters

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що в Херсонської області буде вбито стільки російських військових, скільки буде необхідно для звільнення всієї області з-під окупації.

"Не буде ніякої "Херсонської народної республіки". Не буде. Вона (Херсонська область) буде звільнена в повному обсязі максимально жорстко, якщо це буде потрібно, з точки зору кількості безповоротних жертв з боку російських військовослужбовців. Тобто буде вбито стільки військовослужбовців російської армії, скільки буде потрібно для того, щоб у Херсонській області забули словосполучення "російська окупація" назавжди. Це буде точно", - заявив він в інтерв'ю Радіо НВ.

Він назвав дії окупантів і колаборантів у цій галузі суто "пропагандистською мішурою".

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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