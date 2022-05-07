"Максимально жорстко": у Зеленського розкрили план звільнення Херсонщини

Херсонська область буде звільнена в повному обсязі, підкреслив Михайло Подоляк.
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що в Херсонської області буде вбито стільки російських військових, скільки буде необхідно для звільнення всієї області з-під окупації.
"Не буде ніякої "Херсонської народної республіки". Не буде. Вона (Херсонська область) буде звільнена в повному обсязі максимально жорстко, якщо це буде потрібно, з точки зору кількості безповоротних жертв з боку російських військовослужбовців. Тобто буде вбито стільки військовослужбовців російської армії, скільки буде потрібно для того, щоб у Херсонській області забули словосполучення "російська окупація" назавжди. Це буде точно", - заявив він в інтерв'ю Радіо НВ.
Він назвав дії окупантів і колаборантів у цій галузі суто "пропагандистською мішурою".
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Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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