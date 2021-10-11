Ляшко визнав, що в МОЗ помилилися з датами настання нової хвилі COVID-19

Віктор Ляшко / УНІАН

Чергова хвиля епідемії коронавірусу COVID-19 в Україні стартувала набагато раніше, ніж прогнозували в МОЗ. І за своїм рівнем вона вже практично досягла показників осені минулого року. Про це заявив керівник МОЗ Віктор Ляшко в інтерв'ю "Голос Америки".

Як каже чиновник, на даний момент найближче до "червоної" зони по коронавірусу наблизилася Херсонська область, а не західні регіони країни, як того чекали аналітики.

"Ми думали, що буде повторення ситуації осені 2020 року і весни 2021 року. Але зараз ми бачимо, що Чернівецька область, яка найперша "загорілася" в новій хвилі, вже стабілізувалася. А ось східні і південні області дають приріст", - пояснив міністр.

Як каже Ляшко, новий виток епідемії COVID-19 найсильніше б'є по тих людей, які або не перехворіли COVID-19, або не вакцинувалися про коронавірусу.

"Нова циркуляція вірусу, яка і призвела до цієї хвилі, насамперед шукає імунонезахищених людей - тих, хто не перехворів COVID-19, або тих, хто не вакцинований", - заявив чиновник.

Реклама

Читайте также"Давайте дійдемо до 50% вакцинації": Ляшко пояснив, коли почнуть масово прищеплювати дітей від COVID-19

Нагадаємо, в Україні з 20 вересня набули чинності нові протиепідемічні обмеження у зв'язку з епідемією коронавірусу.

При жовтому рівні діють такі карантинні обмеження:

Заборонено проводити масові заходи за участю більше однієї людини на 4 кв. метра площі території або наповненістю залів більше двох третин місць в кожному окремому залі;

Не більше 4 осіб за столиком у закладі громадського харчування, а відстань між столами-мінімум 1,5 метра;

Кінотеатри та інші Заклади культури працюватимуть із заповненістю залів менше двох третин місць або 50% місць у кожному окремому залі;

Спортивні зали та фітнес-центри працюватимуть лише у разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 квадатних метрів площі тощо.

До того Уряд України прийняв рішення продовжити адаптивний карантин і режим надзвичайної ситуації до 31 грудня 2021 року.