УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Україна

Ляшко визнав, що в МОЗ помилилися з датами настання нової хвилі COVID-19

11 октября 2021, 11:18

Як каже чиновник, на даний момент найближче до "червоної" зони по коронавірусу наблизилася Херсонська область, а не західні регіони - як цього очікували.

Ляшко
Віктор Ляшко / УНІАН

Чергова хвиля епідемії коронавірусу COVID-19 в Україні стартувала набагато раніше, ніж прогнозували в МОЗ. І за своїм рівнем вона вже практично досягла показників осені минулого року. Про це заявив керівник МОЗ Віктор Ляшко в інтерв'ю "Голос Америки".

Як каже чиновник, на даний момент найближче до "червоної" зони по коронавірусу наблизилася Херсонська область, а не західні регіони країни, як того чекали аналітики.

"Ми думали, що буде повторення ситуації осені 2020 року і весни 2021 року. Але зараз ми бачимо, що Чернівецька область, яка найперша "загорілася" в новій хвилі, вже стабілізувалася. А ось східні і південні області дають приріст", - пояснив міністр.

Як каже Ляшко, новий виток епідемії COVID-19 найсильніше б'є по тих людей, які або не перехворіли COVID-19, або не вакцинувалися про коронавірусу.

"Нова циркуляція вірусу, яка і призвела до цієї хвилі, насамперед шукає імунонезахищених людей - тих, хто не перехворів COVID-19, або тих, хто не вакцинований", - заявив чиновник.

Реклама

Читайте также"Давайте дійдемо до 50% вакцинації": Ляшко пояснив, коли почнуть масово прищеплювати дітей від COVID-19

Нагадаємо, в Україні з 20 вересня набули чинності нові протиепідемічні обмеження у зв'язку з епідемією коронавірусу.

При жовтому рівні діють такі карантинні обмеження:

  • Заборонено проводити масові заходи за участю більше однієї людини на 4 кв. метра площі території або наповненістю залів більше двох третин місць в кожному окремому залі;
  • Не більше 4 осіб за столиком у закладі громадського харчування, а відстань між столами-мінімум 1,5 метра;
  • Кінотеатри та інші Заклади культури працюватимуть із заповненістю залів менше двох третин місць або 50% місць у кожному окремому залі;
  • Спортивні зали та фітнес-центри працюватимуть лише у разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 квадатних метрів площі тощо.

До того Уряд України прийняв рішення продовжити адаптивний карантин і режим надзвичайної ситуації до 31 грудня 2021 року.

viber
коронавірус COVID-19 Віктор Ляшко
Зараз ви переглядаєте новину «Ляшко визнав, що в МОЗ помилилися з датами настання нової хвилі COVID-19». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Фінансовий гороскоп на тиждень 11-17 жовтня 2021: обман, великий куш або втрата роботиФінансовий гороскоп на тиждень 11-17 жовтня 2021: обман, великий куш або втрата роботи Повернення бабиного літа: українців попередили про різке потепління і назвали терміниПовернення бабиного літа: українців попередили про різке потепління і назвали терміни Прикмети на 12 жовтня: що не можна робити в день Феофана і як не потрапити в бідуПрикмети на 12 жовтня: що не можна робити в день Феофана і як не потрапити в біду Влаштував "війну" і роздавав гроші: на окрузі в Чернігові розповіли про ПоляковаВлаштував "війну" і роздавав гроші: на окрузі в Чернігові розповіли про Полякова Скільки жінкам потрібно стажу, щоб вийти на пенсію в 60 років - відповідь чиновниківСкільки жінкам потрібно стажу, щоб вийти на пенсію в 60 років - відповідь чиновників

Последние новости

17:48

Прикмети на 13 жовтня: що не можна робити в найщасливіший день осені

17:47

У моду на зиму прийшли фантастичні шкіряні сукні та спідниці, що змушують серце битися сильніше Фото

17:13

П'яний українець у Польщі влетів на авто у пішоходів на зебрі: є жертви Видео

16:59

Ледь не загинули пацієнти: у Рівному вкрали мідну трубу, яка постачала кисень в операційну Видео

16:57

"Відкрите небо", вступ до Євросоюзу і нові COVID-вакцини: головні підсумки саміту Україна-ЄС Видео

Реклама
16:50

"Як із зони відкинулася!": вульгарна поведінка Анастасії Волочкової обурила мережу

16:39

Названо стан 35-44 років, який веде до високого ризику деменції Видео

16:30

У Карпатах вже справжнісінька зима – з морозом і снігом: фото з популярних українських курортів

16:28

Можлива зустріч Зеленського і Путіна: у Кремлі анонсували особливий "порядок денний" Видео

16:25

"Неможливо уявити, що дівчинка з люттю маніяка вбивала матір": моторошні деталі НП у Вінниці

16:18

Євросоюз допоможе Україні в забезпеченні газом - президент Єврокомісії Видео

16:07

Кавуномен від Мілоан! Соковита акція з призами та доступом до секретної гри реклама

15:58

Найщасливіший пиріг удачі на Покров Пресвятої Богородиці 2021: рецепт випічки за 20 хвилин Видео

15:45

Лілія Ребрик порвала танцпол і спокусливо покрутила стегнами Видео

15:35

Під Києвом невідомий обстріляв авто з дитиною в салоні, є поранений Видео

15:34

Як працюватиме громадський транспорт в умовах локдауну: у МОЗ озвучили варіанти

15:34

Що таке нездоровий кишечник? Сім факторів, які вказують на хворобу Видео

15:24

На маршруті Київ-Кишинів йде "Велике будівництво" нової розв’язки біля Бердичева

15:03

На Рівненщині вітчим ґвалтував малолітню пасербицю і знімав все на камеру Видео

15:00

Гороскоп на 13 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: плітки недругів або грошові надходження Видео

Реклама
14:59

Мати покійного нардепа Полякова емоційно звернулася до українців на могилі сина Видео

14:40

Україну накриє мокрим снігом та дощами: де і коли чекати негоди

14:36

В Україні перенесли осінні канікули в школах: де діти раніше підуть на відпочинок Видео

14:01

Рятувальники попередили українців про сильні дощі з туманами: в яких областях очікувати (карта)

13:56

Названо напої, які можуть змусити мозок відчувати голод Видео

13:49

"Сторони погодилися": у Парижі анонсували міністерську зустріч у нормандському форматі

13:34

Злата Огневич могла загинути на зйомках кліпу: "Мене просто вчасно підхопили!" Видео

13:14

У Євросоюзі назвали три головні умови для вступу України до ЄС Видео

13:13

Зеленський розповів, коли Україна планує підписати з ЄС "промисловий безвіз" Видео

13:09

Свята в листопаді 2021 в Україні: чи будуть додаткові вихідні

13:00

Як нова підозра Медведчуку зачепить Порошенка мнение

12:52

Зеленський зажадав нових санкцій проти РФ за вибори в ОРДЛО і Криму Видео

12:51

Магнітна буря 12 жовтня 2021: чого чекати від удару в 5 балів Видео

12:49

Комаровський пояснив, чому українцям корисно мерзнути в квартирі без опалення

12:37

Україна та Євросоюз підписали угоду про відкрите небо на саміті в Києві

12:30

"Вже звична практика": Разумков переконаний, що його відставка відбулася з порушенням регламенту Видео

12:24

Метадон у крові Полякова: Монастирський розповів про основну версію смерті нардепа Видео

12:22

"Молодий козак": Ектор Хіменес-Браво показав, як виглядав 30 років тому

12:21

"Велике будівництво" Зеленського осучаснить 35-кілометрову трасу Рівне-Гоща

12:19

Повний місяць у жовтні 2021: що не можна робити в цей день

Реклама
12:09

1+1 media анонсує масштабну інформаційну кампанію з популяризації вакцинації проти COVID-19

12:07

Михайло Поплавський вручив студентські квитки майбутнім тіктокерам Видео актуально

11:52

Коли Покрова Пресвятої Богородиці 2021: значення свята, традиції, заборони і магія дня

11:51

Вибуховий удар грипу: експерти попередили про ризики масштабної пандемії Видео

11:41

У Києві викрили банду, яка "накачувала" людей у барах і обкрадала їх Видео

11:19

Поляков не був випадковим пасажиром: в МВС розкрили деталі розслідування смерті нардепа

10:55

Малюка відкинуло на кілька метрів: на Прикарпатті копи збили на "зебрі" жінку з дитиною Видео

10:53

Платіжки за газ: українці скаржаться на "космічні" суми Видео

10:09

Масштабна пожежа в центрі Києва: горів багатоквартирний будинок, мешканців евакуювали

09:54

Смертельний "коктейль": Комаровський пояснив, навіщо Полякову підсипали метадон Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять