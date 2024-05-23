Повторний наступ РФ на Київ: Світан сказав, чи є загроза для столиці

Путіну важливо створити картинку перекидання техніки в Білорусь. Поки що це не переміщення військ - йдеться лише про інформаційно-психологічну операцію.

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Роман Світан сказав, чи є загроза з боку РФ для Київщини та Чернігівщини / Колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського, УНІАН, скріншот

Полковник запасу, військовий експерт Роман Світан в інтерв'ю Главреду оцінив ризик наступу російської окупаційної армії на Київську та Чернігівську області.

"За великим рахунком, білоруський напрямок для нас зараз не є небезпечним. Частина Чернігівської області межує з Росією в районі Клинців і Климово - Брянська область. Інша частина Чернігівщини межує з Білоруссю. А Київська - вся з Білоруссю. Загрози наразі немає", - сказав Світан.

За його словами, Олександр Лукашенко однозначно не дозволить, щоб бойові дії почалися з його території, тому що в цьому випадку "ляже" білоруська економіка.

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"Протягом доби ми знищимо два нафтопереробні заводи, на яких тримається практично вся економіка Білорусі: Мозирський, що розташований за 50 км від кордону, і Нафтан (Новополоцький НПЗ, - ред.), розташований трохи глибше, але ми дістанемо і до нього. І тоді будуть відмінусовані два НПЗ, Білоруськалій та ще кілька військових підприємств. Адже ми прекрасно знаємо, де виробляється і ремонтується техніка для Російської Федерації. Для нас це все легальні цілі", - пояснив експерт.

За його словами, Лукашенко не захоче за добу втратити всю економіку Білорусі.

"Сам ляже перед російськими танками, що їдуть на нашу територію. Або почне телефонувати Сі Цзіньпіну, просити і плакатися в жилетку, щоб він заспокоїв Путіна. Лукашенко так робив не раз, і, найімовірніше, знову задіє цей механізм", - вважає Світан.

При цьому, на його думку, російському диктатору Путіну зараз важливо створити картинку перекидання техніки в Білорусь. Поки що це не переміщення військ - йдеться лише про інформаційно-психологічну операцію.

"Росія задіяла ІПСО, щоб протистояти ідеям і риториці на Заході про введення військ НАТО в Україну. Щоб інформаційно перекрити ідеї та рішення, які пропонуються в країнах Балтії, Румунії, Чехії, Франції та Великої Британії, Путін запустив ІПСО. Поки що жодних пересувань російських військ до Білорусі немає. Запущено лише інформаційний потік про їхнє можливе перекидання", - сказав Світан.

Також він вважає, що Путіну бракує сил для Харківського і Сумського напрямків, не те що для перекидання в Білорусь.

"У Путіна брак військ навіть на східному і південному напрямках, а також безпосередньо на лінії бойового зіткнення", - додав військовий експерт.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Ризик наступу РФ на Київ

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що місто готується до можливого наступу РФ. За його словами, досі столиця залишається мішенню для Путіна. Мер міста акцентував увагу на тому, що Україна потребує негайної військової допомоги від Заходу.

На початку квітня керівник Центру військово-правових досліджень, військовий і політичний експерт Олександр Мусієнко заявив, що наразі немає ознак підготовки країни-агресора РФ до повторного наступу на Київ. Однак складно передбачити, де будуть російські окупаційні війська через три-чотири місяці.

Глава ГУР Кирило Буданов наприкінці квітня сказав, що зараз загрози наступу військ Росії на Київ немає. Жодних змін у ситуації на півночі нашої країни не спостерігається.

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