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"Мир лише в Європі": Краєв розповів, чого чекати Україні після саміту НАТО

Юлія Закрепа
15 липня 2024, 15:27
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Краєв наголошує, що Трамп передбачуваний у своїй непередбачуваності. І реально сказати, що він зробить, неможливо.
'Мир лише в Європі': Краєв розповів, чого чекати Україні після саміту НАТО
Чого чекати Україні після саміту НАТО / колаж: Главред, фото: Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗСУ, ОП

В інтервʼю Главреду директор програми "Північна Америка" аналітичного центру "Українська призма" Олександр Краєв розповів, що на тлі проведення саміту НАТО у Вашингтоні була ухвалена передвиборча програма Республіканської партії. Він також розповів, чого чекати Україні, адже у ній не йдеться про війну в Україні, а лише про встановлення миру в Європі.

"Цю програму потрібно розглядати у контексті внутрішньої політики США. Паралельно був опублікований "Проєкт 2025", який створила консервативна частина республіканського кабінету, в якому 60% - це колишні трампійські служаки. І цей план якраз був більш радикальним - він був і про заборону абортів, і про посадку тих, хто брав участь у створенні порнографії, у про видворення всіх мігрантів. Коротше кажучи, цей план ультрарелігійний, ультрашовіністичний, ультраконсервативний", - пояснив експерт.

Він також повідомив, що серед його творців 60% людей - це люди, яких Трамп привів до великої політики та допоміг їм стати на ноги, команді Трампа довелося відкараскатися від них і у відповідь на це вийшов маніфест Республіканської партії.

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"Мир у Європі" - це, по суті, кульмінація того, що Трамп говорив про Україну та відносини з НАТО. Якщо перефразовувати, то "жодної конкретики, але я не хочу цим займатися". Тобто, мовляв, йому нецікаво розв'язувати конфлікти, але він хоче, щоб у Європі був мир. Як, коли та за яких обставин - це вже вторинне", - додав Краєв.

Краєв наголошує, що Трамп передбачуваний у своїй непередбачуваності. І реально сказати, що він зробить, неможливо. Треба розуміти його пріоритети. По-перше, для нього внутрішня політика пріоритетніша за зовнішню. І тому, коли буде можливість, він буде пріоритизувати внутрішні питання або використовувати зовнішню політику для втілення власних внутрішніх інтересів.

Хто такий Олександр Краєв

Олександр Краєв – директор програми "Північна Америка" аналітичного центру "Українська призма". Директор програми досліджень Трансатлантичного діалогу та взаємин з НАТО Групи стратегічних та безпекових студій. Викладає міжнародну політику в Інституті міжнародних відносин (ІМВ КНУ) та Києво-Могилянській академії (НаУКМА).

Дослідницькі інтереси:

  • зовнішня політика та внутрішньополітичні процеси США;
  • міжнародна політика у Північній Америці;
  • внутрішня та зовнішня політика Великій Британії;
  • проблематика ірландського кордону та конфлікту в Північній Ірландії;
  • міжнародні конфлікти, підходи до пост-конфліктного врегулювання.

"По-друге, у зовнішній політиці у нього є лише два бажання - здобути імідж або гроші. Причому як для себе особисто, так і для держави. Тому все, що буде давати йому імідж, популярність і гроші, він буде робити. Усе, що відніматиме зайвий час, він не робитиме. Тому в принципі в України є непогані шанси йому сподобатися. Бо як краще отримати імідж американському президенту, як не перемогою над РФ", - пояснив Краєв.

Експерт наголосив, що контракти з українським ВПК, інвестиції у нього, як стверджують самі американські компанії - це контракт сторіччя. І це не просто десятки, сотні мільярдів доларів, адже у перспективі 10 років - це трильйони.

"Тому незважаючи на всі його заяви про мир і про те, як він хоче, щоб нічого не відбувалося, треба розуміти, що Україна для Трампа і іміджево, і грошово може бути цікавою. Відповідно, з цим нам і потрібно працювати", - підкреслив він.

Олександр Краєв повідомив, що за цих обставин може йтися про заморозку війни певним чином - умовно кажучи, так, щоб це не вдарило по кишені самого Трампа і США.

"Трампу цікаво, щоб це завершилося. Але йому не цікаво, щоб потім це ще років десять довелося розгрібати", - наголосив Краєв.

Саміт НАТО 2024 - що про нього відомо

Саміт НАТО відбудеться з 9 по 11 липня 2024 року в столиці США, Вашингтоні, та буде присвячений 75-річчю альянсу. Саміт було офіційно запропоновано 2023 року під час Саміту НАТО у Вільнюсі.

На саміт у Вашингтоні запрошено міністрів закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до НАТО.Серед запрошених – міністри закордонних справ Ізраїлю, Єгипту, Йорданії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Також це вже буде третій саміт поспіль, у роботі якого візьмуть участь не лише глави держав усіх 32 країн-членів НАТО, а й лідери країн-партнерів Індо-Тихоокеану: Австралії, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії.

Як писало видання The New York Times, на саміті НАТО у Вашингтоні Україна не отримає запрошення до Альянсу через позицію Сполучених Штатів і Німеччини. Зазначається, що Альянс не хоче приймати нового члена, який через пакт про колективну безпеку може втягнути його в найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський назвав наслідки паузи у війні. Заморожений конфлікт є повільною війною або повільною окупацією. Зеленський наголосив, що в будь-який момент все може вибухнути з новою силою.

Дмитро Снєгирьов заявив, що сценарій заморозки війни в Україні можливий, але Росія не зупиниться. Зараз основне завдання США - створити передумови для більш якісної позиції України в переговорному процесі, щоб не Росія диктувала умови.

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