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Легкої ходи більше не буде: у Житомирі знесли відому фабрику шкарпеток

19 октября 2021, 14:18

Фабрику, побудовану в 1935 році, продали у 2021-му через мільйонні борги.

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У Житомирі знесли фабрику шкарпеток / zhitomir.info

В Житомирі знесли стародавню фабрику з виробництва шкарпеток і панчіх. Розгром підприємства під назвою "Легка хода" стався на території житлового масиву Богунія в понеділок, 18 жовтня.

Як повідомляє Житомир.info, знесли частину будівель фабрики.

Таким чином на території залишилися тільки адмінбудівля і головний цех. При цьому, наголошується, що саме підприємство переїхало в будівлю колишньої музичної фабрики, розташованої на вулиці Жуйка.

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ЗМІ пише, що новим власником приміщень стало ТОВ "Епіцентр К".

Довідка:

Підприємство пережило розпад Радянського Союзу, почавши працювати в 1935 році. Пізніше, під час фашистської окупації, воно було практично зруйноване. Робота "Легкої ходи" була відновлена в 1948 році. У 1967 році її назвали "Комсомолка", а з 1988 року - це було акціонерне товариство "Україна".

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