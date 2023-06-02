Курсантам військових училищ хочуть виплачувати понад 2 тисячі гривень

Верховна Рада України розгляне законопроєкт про доплати для військових курсантів.

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В Україні курсантам хочуть підвищити виплати / колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні прийняли за основу законопроєкт, який передбачає зміни до порядку нарахування доплат для військових. Курсанти військових училищ, ймовірно, зможуть отримуватимуть гроші.

Згідно із законопроєктом №9342, який розміщений на сайті ВРУ, планують підвищити виплати строковикам на 6 000 гривень. Також, ймовірно, курсантам військових навчальних закладів платитимуть до 2 350 гривень.

Також пропонується виплачувати 6 тисяч гривень для воїнів, які отримали поранення, каліцтво чи контузію в ході виконання бойових дій і у зв'язку з цим були визнані непридатними до служби.

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У законопроєкті зазначені суми доплат у 30 та 100 тисяч гривень, що означає, що розмір доплат не змінився. Як і раніше військові отримуватимуть свої доплати:

ті хто виконує завдання на передовій – 100 тисяч гривень:

лише ті, хто знаходиться у зоні бойових дій – 30 тисяч гривень.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що в Україні продовжується мобілізація і вона не завершиться до тих пір, поки не завершиться війна.

Вперше президент Володимир Зеленський 25 лютого 2022 року підписав указ Про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку із заявою президента країни-агресорки Росії Володимира Путіна про проведення "спеціальної операції" проти України.

В Україні розширили перелік військовозобов'язаних, які зможуть отримати відстрочку. змінили критерії визначення критично важливих підприємств та працівників, яких можна забронювати та надати їм відстрочку від мобілізації.

Повістки на пляжах вручатимуть військовозобов'язаним. Повістку чоловіки можуть отримати у будь-якому громадському місці, навіть на пляжах, розповіла Наталя Гуменюк.

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