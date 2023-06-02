УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Курсантам військових училищ хочуть виплачувати понад 2 тисячі гривень

Юлія Куришко
2 червня 2023, 19:41 оновлено 2 червня, 19:53
52
Верховна Рада України розгляне законопроєкт про доплати для військових курсантів.
Курсантам військових училищ хочуть виплачувати понад 2 тисячі гривень
В Україні курсантам хочуть підвищити виплати / колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні прийняли за основу законопроєкт, який передбачає зміни до порядку нарахування доплат для військових. Курсанти військових училищ, ймовірно, зможуть отримуватимуть гроші.

Згідно із законопроєктом №9342, який розміщений на сайті ВРУ, планують підвищити виплати строковикам на 6 000 гривень. Також, ймовірно, курсантам військових навчальних закладів платитимуть до 2 350 гривень.

Також пропонується виплачувати 6 тисяч гривень для воїнів, які отримали поранення, каліцтво чи контузію в ході виконання бойових дій і у зв'язку з цим були визнані непридатними до служби.

відео дня

У законопроєкті зазначені суми доплат у 30 та 100 тисяч гривень, що означає, що розмір доплат не змінився. Як і раніше військові отримуватимуть свої доплати:

  • ті хто виконує завдання на передовій – 100 тисяч гривень:
  • лише ті, хто знаходиться у зоні бойових дій – 30 тисяч гривень.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що в Україні продовжується мобілізація і вона не завершиться до тих пір, поки не завершиться війна.

Вперше президент Володимир Зеленський 25 лютого 2022 року підписав указ Про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку із заявою президента країни-агресорки Росії Володимира Путіна про проведення "спеціальної операції" проти України.

В Україні розширили перелік військовозобов'язаних, які зможуть отримати відстрочку. змінили критерії визначення критично важливих підприємств та працівників, яких можна забронювати та надати їм відстрочку від мобілізації.

Повістки на пляжах вручатимуть військовозобов'язаним. Повістку чоловіки можуть отримати у будь-якому громадському місці, навіть на пляжах, розповіла Наталя Гуменюк.

У лісах Києва любителям шашликів вручили повістки. Під час перевірки лісу у Дарницькому районі вручили повістки відпочиваючим. Уточнили, що повістка вручається для уточнення облікових даних.

Більше цікавих новин:

війна в Україні військовослужбовці
Реклама

Головне за день

Все в диму: російські добровольці знищили окупантів в Шебекіно

Все в диму: російські добровольці знищили окупантів в Шебекіно

19:39 Україна
Без "потьомкінського миру" для РФ: у Вашингтоні розкрили сценарій завершення війни

Без "потьомкінського миру" для РФ: у Вашингтоні розкрили сценарій завершення війни

18:58 Світ
"У нього радянські мізки": Кремль не знайшов персонажа на заміну Лукашенку - Бульба

"У нього радянські мізки": Кремль не знайшов персонажа на заміну Лукашенку - Бульба

18:25 Політика
Всі головні новини

Останні новини

20:56

Удар БПЛА під Курськом: пошкоджено Су-34, знищено ЗРГК Панцир-С1 – джерело

20:39

"Загоряється, коли входжу в кімнату": дочка Вілліса розповіла про його хворобуВідео

20:32

Багато хто про це навіть не знає: чому в українській мові не існує слова "бомж"Відео

19:49

Загроза нових ракетних ударів РФ: названо ймовірні терміни завершення атак ворога

19:41

Курсантам військових училищ хочуть виплачувати понад 2 тисячі гривень

РФ готується ввести війська в Білорусь і поглинути її після Лукашенка - БульбаРФ готується ввести війська в Білорусь і поглинути її після Лукашенка - Бульба
19:40

Розшук Залужного і удар по Москві: зірка "Кварталу 95" спародіював СоловйоваВідео

19:39

Все в диму: російські добровольці знищили окупантів в ШебекіноВідео

19:20

Росіє, програй цю війну, сама, добровільноПогляд

18:58

Без "потьомкінського миру" для РФ: у Вашингтоні розкрили сценарій завершення війни

Реклама
18:25

"У нього радянські мізки": Кремль не знайшов персонажа на заміну Лукашенку - БульбаВідео

18:22

"Білоруси можуть вступити у війну проти України": експерт розкрив, за яким сценаріємВідео

18:22

Майбутнє буде щасливим і багатим: прикмети на 4 червня і що не можна робити на ТрійцюВідео

17:55

Колишні контролери моряків блокують через суд ліквідацію корупційної схеми з дозволами - Кубраков

17:52

Газманов "здав" Костянтина Меладзе і розсекретив, де той ховається

17:45

"Пилосошу " чи " пилососю": Авраменко розповів, як правильноВідео

17:44

США допоможуть Україні створити "армію майбутнього": у Байдена зробили потужну заяву

17:25

"Патріот": Пугачова зворушливо підтримала опального Шевчука

17:20

Ракетна атака РФ вбила в Києві 9-річну дзюдоїстку: "Мріяла про великі досягнення"ФотоВідео

17:13

Перевернеться з ніг на голову: 3 знака, у яких влітку круто зміниться життяВідео

17:08

"Складне порушення ритму": Михалкова терміново госпіталізували в кардіологію

Реклама
16:57

Навіщо кішки будять своїх господарів серед ночі: тривожні знаки, про які варто знатиВідео

16:49

Плоди буде нікуди дівати: як правильно доглядати за огірками

16:28

"Це не кіно": Зеленський висловився щодо ймовірних термінів контрнаступу ЗСУ

16:24

Як правильно накладати огірки на очі: результат здивує будь-якогоВідео

16:18

Чи можна пити зелений чай без цукру: нюанс, про який мало хто в курсіВідео

15:53

Найскладніша оптична ілюзія: лише 1% людей знайде балерину серед фламінго за 5 секунд

15:45

Любовний гороскоп на тиждень 5-11 червня: Рибам - радість, Водоліям - знайомствоВідео

15:19

Загибель людей біля закритого сховища у Києві: у Зеленського ухвалили термінове рішення

15:08

"Покарання - смертний вирок": суд виніс рішення блогерці, яка знімала ППОВідео

14:51

"Створити республіку на Кубані": Ярош назвав рецепт безпеки України в майбутньому

14:49

Гороскоп Таро на тиждень 5-11 червня: Близнюкам - можливості, Льву - полегшенняВідео

14:39

ЗСУ здатні взяти Крим до кінця року, потужний удар розвалить війська РФ - УоллесВідео

14:30

Черговий позашляховик від Favbet Foundation отримав підрозділ ЗСУ на Донеччині

14:28

Що зробити в цей день, щоб в родині був достаток: прикмети на 3 червняВідео

14:02

"Україна не приєднається до НАТО найближчим часом": Воллес заявив про альтернативу

13:40

Данілов "тицьнув носом" Кремль у відповідь на звинувачення в атаці на МосквуВідео

13:32

Як відіпрати плями від поту: 2 дешевих і дієвих способа

13:16

Колишній "холостяк" Макацарія став батьком і розсекретив ім'я та стать дитини

13:13

ЗСУ вгатили по позиціях росіян в Бердянську: над портом густий димВідео

12:42

Рослини принесуть розбрат в сім'ю: чим не можна прикрашати будинок на ТрійцюВідео

Реклама
12:40

Анна чи Ганна, Альона чи Олена: мовознавець пояснив, як правильно вживати іменаВідео

12:38

Гороскоп Таро на червень 2023: чого чекати Козерогам, Водоліям і РибамВідео

12:20

Ексофіцер пояснив, навіщо режиму Лукашенка ядерна зброя в БілорусіВідео

12:18

"Путін може не усвідомлювати краху": Уоллес закликав готуватися до чого завгодноВідео

12:02

Група 1+1 media та Фонд Повернись живим зібрали 15 000 000 грн у межах проєкту Ліга Аеророзвідки

11:48

Гороскоп на завтра 3 червня 2023: Козерогу - важка бесіда, Близнюкам - прибутокВідео

11:37

"Втрати вагнерівців – від 60 до 100 тис.": ЗСУ в Бахмуті досягли головного – ЧереватийВідео

11:14

Війська Путіна розбігаються: добровольці Росії показали бої на БілгородщиніВідео

11:12

Орбан закликав не допустити контрнаступу ЗСУ

11:10

Танцюрист-"втікач" Влад Яма раптово повернувся до Києва

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода веснаМагнітна буря
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти