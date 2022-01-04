Медведчук поскаржився, що Швейцарія анулювала його доньці навчальну візу

Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді / УНІАН

Лідер політради Опозиційної платформи - За життя Віктор Медведчук, підозрюваний у державній зраді, розповів, що Швейцарія скасувала навчальну візу для його дочки Дар'ї - хрещениці президента країни-агресора Володимира Путіна.

За словами політика, його дочка закінчила в Києві англійську міжнародну школу. Потім отримала візу для навчання в Женевському університеті.

"Так, дочка закінчила школу в Україні, в Києві вступила, склала іспити в Женевський університет. Більше того, звернулася, отримала навчальну візу. Все було нормально, і на початку вересня збиралася їхати на навчання. Буквально за два дні до цього їй оголосили, що її віза анульована", - розповів Медведчук в інтерв'ю заблокованому в Україні телеканалу UkrLive.

Коментуючи ситуацію, кум Путіна не зміг втриматися від кремлівських гасел.

"Західний світ тут проявився. Так, я виступаю проти зовнішнього управління - зовнішнього управління Сполучених Штатів і Заходу. І буду виступати", - сказав Медведчук.

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Як повідомляв Главред, 28 грудня президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про запровадження санкцій проти трьох компаній - Медіахолдинг Новини, Тайм медіа і ТелеПростір.

читайте такожМедведчук побудував собі шикарний палац в анексованому Криму - ЗМІЦі компанії володіють такими телеканалами, як ZIK, NewsOne, 112 Україна, перший незалежний і UkrLive. Ці телеканали пов'язують з соратниками підозрюваного в державній зраді нардепа Віктора Медведчука – Нестором Шуфричем і Тарасом Козаком.

Санкції передбачають, зокрема, заборону на використання радіочастот, блокування активів і ведення будь-якої діяльності в Україні.

Санкції проти телеканалів запроваджено на 5 років.

Суд над Медведчуком

У лютому 2021 року Рада національної безпеки і оборони вирішила запровадити санкції проти Медведчука і його дружини - телеведучої Оксани Марченко. Медведчук і Марченко покарані за фінансування тероризму. Під обмежувальні заходи потрапили активи подружжя. Зокрема, санкції було накладено на ділянку нафтопроводу Самара – Західний напрямок.

13 травня 2021 року Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід нардепу Віктору Медведчуку в справі про держзраду.

За даними правоохоронців, нардеп вступив у змову з російською стороною для видобутку нафти і газу в Чорному морі, передавав РФ дані про секретний підрозділ Збройних сил України і причетний до створення організації "Промінь", основна мета якої – стати структурою впливу на нашу країну за допомогою трудових мігрантів.

8 жовтня народному депутату України оголосили нову підозру у державній зраді і пособництві тероризму. В Офісі генпрокурора уточнили, що нова підозра стосується контрабанди вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

Кум Володимира Путіна стверджує, що ні в чому не винен.

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