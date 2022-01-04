УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Медведчук поскаржився, що Швейцарія анулювала його доньці навчальну візу

4 січня 2022, 09:33

Хрещениця Путіна і дочка Віктора Медведчука на початку вересня 2021 року повинна була їхати на навчання в Женевський університет.

Віктор Медведчук, суд
Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді / УНІАН

Лідер політради Опозиційної платформи - За життя Віктор Медведчук, підозрюваний у державній зраді, розповів, що Швейцарія скасувала навчальну візу для його дочки Дар'ї - хрещениці президента країни-агресора Володимира Путіна.

За словами політика, його дочка закінчила в Києві англійську міжнародну школу. Потім отримала візу для навчання в Женевському університеті.

"Так, дочка закінчила школу в Україні, в Києві вступила, склала іспити в Женевський університет. Більше того, звернулася, отримала навчальну візу. Все було нормально, і на початку вересня збиралася їхати на навчання. Буквально за два дні до цього їй оголосили, що її віза анульована", - розповів Медведчук в інтерв'ю заблокованому в Україні телеканалу UkrLive.

Коментуючи ситуацію, кум Путіна не зміг втриматися від кремлівських гасел.

"Західний світ тут проявився. Так, я виступаю проти зовнішнього управління - зовнішнього управління Сполучених Штатів і Заходу. І буду виступати", - сказав Медведчук.

Реклама

Як повідомляв Главред, 28 грудня президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про запровадження санкцій проти трьох компаній - Медіахолдинг Новини, Тайм медіа і ТелеПростір.

читайте такожМедведчук побудував собі шикарний палац в анексованому Криму - ЗМІЦі компанії володіють такими телеканалами, як ZIK, NewsOne, 112 Україна, перший незалежний і UkrLive. Ці телеканали пов'язують з соратниками підозрюваного в державній зраді нардепа Віктора Медведчука – Нестором Шуфричем і Тарасом Козаком.

Санкції передбачають, зокрема, заборону на використання радіочастот, блокування активів і ведення будь-якої діяльності в Україні.

Санкції проти телеканалів запроваджено на 5 років.

Суд над Медведчуком

У лютому 2021 року Рада національної безпеки і оборони вирішила запровадити санкції проти Медведчука і його дружини - телеведучої Оксани Марченко. Медведчук і Марченко покарані за фінансування тероризму. Під обмежувальні заходи потрапили активи подружжя. Зокрема, санкції було накладено на ділянку нафтопроводу Самара – Західний напрямок.

13 травня 2021 року Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід нардепу Віктору Медведчуку в справі про держзраду.

За даними правоохоронців, нардеп вступив у змову з російською стороною для видобутку нафти і газу в Чорному морі, передавав РФ дані про секретний підрозділ Збройних сил України і причетний до створення організації "Промінь", основна мета якої – стати структурою впливу на нашу країну за допомогою трудових мігрантів.

8 жовтня народному депутату України оголосили нову підозру у державній зраді і пособництві тероризму. В Офісі генпрокурора уточнили, що нова підозра стосується контрабанди вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

Кум Володимира Путіна стверджує, що ні в чому не винен.

Вам також може бути цікаво:

viber
Віктор Медведчук державна зрада новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Медведчук поскаржився, що Швейцарія анулювала його доньці навчальну візу». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Прикмети на 3 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 3 січня: що не можна робити і як не потрапити в біду З Новим роком 2022 - листівки, картинки і душевні привітанняЗ Новим роком 2022 - листівки, картинки і душевні привітання Горілка і пиво різко подорожчають: коли та на скільки українцям доведеться розщедритисяГорілка і пиво різко подорожчають: коли та на скільки українцям доведеться розщедритися Долар і євро перестали бути "тихою гаванню": у що українцям варто вкладати гроші в 2022 роціДолар і євро перестали бути "тихою гаванню": у що українцям варто вкладати гроші в 2022 році "Зжер Росію, тепер здуває": Путіна під час новорічного звернення підняли на сміх"Зжер Росію, тепер здуває": Путіна під час новорічного звернення підняли на сміх
10:05

Україні час дати місце за столом НАТО - Расмуссен

09:52

У світі знайшли суміш коронавірусу і грипу: що таке "флурона" і які у неї симтоми

09:48

Соратник грипу: що буде з коронавірусом в Україні в 2022 році

09:43

Місячний календар на січень 2022: найкращі дні місяця

09:42

Від кон'юнктивіту до випадіння волосся: названо найбільш нетипові симптоми ОмікронаВідео

Реклама
09:33

Медведчук поскаржився, що Швейцарія анулювала його доньці навчальну візуВідео

09:03

Новорічні свята в Україні 2022: коли колядують, щедрують і посівають

08:56

Нутриціолог пояснила, кому категорично не можна їсти вершкове маслоВідео

08:50

Різанина на Миколаївщині: спливли несподівані деталі вбивства на новорічній дискотеціВідео

08:39

Гороскоп на сьогодні, 4 січня 2022: Левам - неординарні події, Терезам - особливий день, Скорпіонам - грошіВідео

08:07

У США анонсували санкційний удар по Північному потоку-2Відео

07:57

Україну заллють дощі, на термометрах - "плюси": синоптик уточнив прогноз погоди до РіздваВідео

07:45

Путін все програв начистоПогляд

07:11

На Закарпатті посеред зими зацвіли проліски

06:48

Ілюзія стабільності гривні і початок кінця долара: яким буде курс основних валют у 2022 роціПогляд

06:36

У Франції виявили новий штам коронавірусу: що про нього відомо

06:01

Наймодніші стрижки 2022 для жінок після 50 років з приголомшливим омолоджувальним ефектомФото

05:40

Найсмачніший і дуже корисний узвар на Різдво 2022: готувати всього 10 хвилинВідео

05:30

Як подолати стрес на роботі: топ-10 порад психологів

05:10

Гороскоп Таро для Козерогів на 2022 рік обіцяє їм кар'єрне зростання та глобальні зміниВідео

Реклама
04:46

У Києві можуть запровадити спецперепустки на транспорт

04:16

В Україні дорожчає алкоголь: за горілку і пиво доведеться платити більшеВідео

03:57

Хто ризикує залишитися без пенсії в 60 років: українцям підвищують пенсійний вікВідео

03:50

Названо напій, через який випадає волосся

03:21

Ксенія Собчак показала голу п'яту точку в лазні - фото без білизни і макіяжу

02:12

Як позбутися від похмілля: перевірені поради лікаря

02:06

Долар різко злетить: українці дізналися про небезпечний сценарій дефолтуВідео

01:50

Злату Огневич з розсунутими ногами і відкритим ротом висміяли фанати за невдалий образ

01:22

Україну атакує потужний циклон: синоптик попередив про рекордну аномаліюВідео

00:51

Прикмети на 4 січня: що не можна робити в день святої Анастасії і як не потрапити в бідуВідео

03 січня, понеділок
23:54

США та Туреччина обговорили загрозу російській ескалації в УкраїніВідео

23:25

Україна різко збільшила імпорт мандаринів у 2021 році

23:00

Україну атакує снігопад: синоптики назвали дату негодиВідео

22:55

Настя Каменських зізналася, навіщо влаштувала вдома дикий безлад

22:18

Саакашвілі у грузинській в'язниці поставив жорсткий ультиматум

22:08

Церковний секс-скандал: священик у Києві відреагував на звинувачення француза у зґвалтуванніВідео

22:08

У моду на 2022 рік входять жіночі сумки невимовної краси, в які неможливо не закохатисяФотоВідео

21:35

Під Сумами чоловік жорстоко вбив знайомого і спалив його тілоВідео

21:20

Президент США Джо Байден довго не міг покинути літак: що сталосяВідео

21:19

Залучите удачу і багатство: п'ять речей, які потрібно встигнути зробити до Різдва 7 січняВідео

Реклама
21:03

Скільки країн можна відвідати з українським covid-сертифікатом: відповідь МОЗВідео

20:34

Вчені розповіли, яким чином новий штам Омікрон вплине на пандемію коронавірусуВідео

20:09

Путін давно збожеволів щодо "українського питання"Погляд

20:00

В Італії затримали українського режисера Євгена Лавренчука за запитом РосіїВідео

19:47

У МОЗ назвали терміни, коли штам Омікрон охопить всю УкраїнуВідео

19:36

Дружина відомого українського футболіста спокусила еротичними фото без білизни

19:14

Зірка Кріпосної Наталка Денисенко в образі спокусливого зайчика показала ідеальні ноги

18:52

Хотів зґвалтувати: суд відправив під арешт жінку, яка зарізала на Новий рік чоловіка в МиколаєвіВідео

18:48

Долар і євро перестали бути "тихою гаванню": у що українцям варто вкладати гроші в 2022 роціПогляд

18:39

Молодий батько Роман Сасанчин вперше показав обличчя новонародженої дочки

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти