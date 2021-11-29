Кулеба заявив про готовність бачити Ердогана посередником між Києвом і Москвою, але є умова

Дмитро Кулеба схвально відгукнувся на пропозицію турецького президента / УНІАН

Глава МЗС України Дмитро Кулеба схвалив ініціативу турецького президента Реджепа Ердогана брати участь у врегулюванні російсько-українських відносин в якості дипломатичного посередника.

Під час брифінгу, міністр підкреслив, що Україна підтримує з Туреччиною відносини, близькі до чудових.

"Між президентами Зеленським і Ердоганом високий рівень довіри, це правда. Україна продовжує рухатися в нормандському форматі для відновлення миру на Донбасі, однак із задоволенням відгукуємося на пропозиції партнерів "з боку" сприяти вирішенню цієї проблеми", – передає слова чиновника Обозреватель.

В той самий час Кулеба підкреслив, що координувати зусилля можна буде тільки за умови, що питання територіальної цілісності та національних інтересів України буде підніматися виключно в присутності офіційних осіб нашої країни.

читайте такожЕрдоган-посередник між Зеленським і Путіним: Банкова підтримала ініціативу і звернулася до Росії"Це така собі "червона лінія", яку не можна перетинати. А все інше ми вітаємо і з радістю відгукуємося на подібні пропозиції. Потрібно обговорювати будь-які можливості, які допоможуть досягти завершення цього конфлікту", – заключив Кулеба.

Що пропонує Туреччина

Президент Туреччини Реджеп Ердоган у понеділок, 29 листопада, заявив про те, що Анкара готова стати посередником у переговорах між Росією та Україною з питання врегулювання конфлікту двох держав.

Причому Ердоган готовий сам стати посередником у діалозі президентів Зеленського і Путіна, а Анкара змогла встановити контакти і з Банковою, і з Кремлем.