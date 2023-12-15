Кулеба відверто розповів про стосунки Байдена і Зеленського

Між Джо Байденом і Володимиром Зеленським склалися дуже теплі довірчі стосунки, заявив глава МЗС України.

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Недавня зустріч президента Байдена і Зеленського була дуже теплою, сказав Кулеба / Колаж: Главред, фото: ОП, УНІАН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що президент США Джо Байден дуже любить Україну, а його недавня зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським була дуже теплою.

"Зустріч була дуже теплою, оскільки президент Байден - це людина, яка любить Україну щиро, вона в його серці", - сказав Кулеба в ефірі програми Сніданок з 1+1.

За словами глави МЗС, між Байденом і Зеленським склалися дуже теплі довірчі стосунки.

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"Війна - це така річ, яка друзів перетворює на братів", – сказав він.

Візит Зеленського до США

Президент Володимир Зеленський прибув до Вашингтона на тлі затримки вирішення питання про виділення Україні великого пакету військової допомоги.

В ході візиту глава держави зустрівся з лідерами демократичної та Республіканської партій в Конгресі, а також зі Спікером Палати представників США Майком Джонсоном.

Крім того, відбулася зустріч Зеленського і Байдена в Білому домі.

Джо Байден підписав документ про виділення Україні нового пакету військової допомоги на суму 200 мільйонів доларів.

Також президент США заявив, що Америка хоче перемоги України у війні з РФ, а майбутнє України пов'язане з НАТО.

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