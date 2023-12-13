Ми хочемо, щоб Україна перемогла у війні - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що хоче перемоги України у війні з російськими окупантами.
На пресконференції у Вашингтоні за підсумками закритої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у глави Білого дому запитали, чи хочуть США, щоб Україна лише захистила себе, або хочуть перемоги України.
"Ми хочемо, щоб Україна перемогла у війні та, як сказано в Статуті ООН, захистила свій суверенітет", - відповів Джо Байден.
Він додав, що є потужна двопартійна підтримка України. При цьому невелика кількість республіканців не хочуть підтримувати Київ, але вони не представляють більшість.
"Ми проводимо переговори щодо фінансування, я нічого не обіцяю, але ми дуже сподіваємося, що це будуть результативні переговори", - додав президент.
Візит Зеленського до США
Президент Володимир Зеленський прибув до Вашингтона на тлі затримки вирішення питання про виділення Україні великого пакету військової допомоги. Як заявив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, зустріч Зеленського з законодавцями на Капітолійському пагорбі виявилася "дуже продуктивною".
Джо Байден підписав документ про виділення Україні нового пакету військової допомоги на суму 200 мільйонів доларів.
Лідер республіканської партії в Сенаті Мітч Макконнелл виключив затвердження військової допомоги Україні до Різдва. За його словами, це "практично неможливо". Макконнелл закликав Байдена активніше брати участь у переговорах, які зайшли в глухий кут.
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