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Кулеба окреслив пріоритети України на Генасамблеї ООН

14 сентября 2021, 21:06

ООН має знання, досвід і технології реалізації проєктів з відновлення територій, постраждалих від збройних конфліктів.

Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба назвав пріоритети України в НАТО / УНІАН

У день відкриття Генасамблеї ООН глава МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з головою сесії Генасамблеї, міністром закордонних справ Мальдів Абдуллою Шахідом, повідомляє пресслужба МЗС України.

Голова української дипломатії окреслив три пріоритети України на сесії Генасамблеї ООН:

  • протидія російській агресії та відновлення територіальної цілісності України, деокупація Донбасу та Криму;
  • поліпшення умов життя українців на територіях, які постраждали від російської агресії на Донбасі;
  • подолання пандемії та її соціально-економічних наслідків.

"Ключовим пріоритетом нашої зовнішньої політики, закріпленим у Стратегії зовнішньополітичної діяльності, залишається протидія російській агресії та відновлення територіальної цілісності України", - підкреслив Кулеба.

Він також зазначив, що Україна під час сесії Генасамблеї ООН має намір скликати дебати щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях.

Другим пріоритетом України стане поліпшення умов життя українців на територіях, постраждалих від агресії РФ в Донецькій і Луганській областях.

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"ООН має знання, досвід і технології реалізації проектів з відновлення територій, постраждалих від збройних конфліктів. Ми зацікавлені в більш активній діяльності ООН у регіоні, зокрема у сферах гуманітарного розмінування, розвитку медичної, освітньої та житлово-комунальної інфраструктури", - сказав Кулеба.

Що стосується третього пріоритету, подолання пандемії та її соціально-економічних наслідків, то голова МЗС України підкреслив, що всі держави мають отримати рівний доступ до вакцин і повинні мати достатньо коштів для економічного відновлення.

Урочисте відкриття 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН відбудеться сьогодні у вівторок, 14 вересня, о 22:00 за київським часом.

Раніше прессекретар головви держави Сергій Нікіфоров заявляв, що президент Володимир Зеленський планує взяти участь у засіданні Генеральної Асамблеї ООН.

Колишній посол України в США Валерій Чалий припустив, що президенти України і Росії Володимир Зеленський і Володимир Путін можуть провести зустріч на полях Генеральної Асамблеї ООН. Однак поки що невідомо, чи буде господар Кремля брати участь у засіданні Генасамблеї.

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МЗС України Дмитро Кулеба
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