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Хто найбільше постраждає від можливого ядерного удару РФ: у розвідці розкрили регіони

22 вересня 2022, 19:59

Представник ГУР МО підкреслив, що удар тактичною ядерною зброєю вплине не тільки на Україну.

Путін, ядерний удар
Шантаж Путіна ядерною зброєю / Reuters, pixaby

Російський президент Володимир Путін пригрозив ядерним ударом по Україні.

Як говорить представник ГУР МО України Вадим Скібіцький, застосування ядерної зброї загрожує не тільки Україні, але всьому Чорноморському регіону.

За його словами, Росія може застосувати ядерну зброю через контрнаступ ЗСУ.

"Можливо, Росія застосує ядерну зброю проти України. Вони намагатимуться зупинити нашу наступальну діяльність і знищити нашу державу. Це загроза для інших країн", - сказав Скібіцький.

Представник ГУР МО підкреслив, що удар тактичною ядерною зброєю вплине не тільки на Україну.

"Вибух тактичної ядерної зброї вплине не тільки на Україну, але і на Чорноморський регіон. Ми пам'ятаємо історію Чорнобиля. Можливо, у нас буде ще одна катастрофа на нашій території, у Східній Європі", - сказав він.

Також Вадим Скібіцький, додав, що наслідки застосування ядерної зброї можуть вплинути на Польщу, Туреччину і Болгарію.

Ядерний шантаж Путіна

Нагадаємо, раніше Путін знову вибухнув погрозами про можливе застосування ядерної зброї. Він намагається всіх переконати в тому, що проти РФ нібито воює "колективний Захід". Про це він заявив під час свого відеозвернення.

Путін цинічно заявляє, що нібито Захід "влаштував ядерний шантаж" Росії. Він додав, що для захисту РФ будуть "використовувати всі наявні у себе кошти".

Президент Володимир Зеленський прокоментував погрози президента РФ Володимира Путіна застосувати ядерну зброю. Він не вірить, що міжнародне співтовариство не дозволить господареві Кремля застосувати ядерну зброю, але не виключив ризиків.

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