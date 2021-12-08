На Черкащині студенти планували масовий розстріл у коледжі

Студенти на Черкащині планували масовий розстріл у коледжі / ua.depositphotos.com

Двоє студентів одного з коледжів Черкаської області готувалися здійснити масовий розстріл одногрупників. Служба безпеки України запобігла вчиненню терористичного акту, повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, хлопці поширювали інформацію про їхню підготовку до теракту через заборонену в Україні соцмережу "ВКонтакте". Вони публікували дописи з фото- і відеоматеріалами, у яких йшлося про те, студенти готуються розстріляти своїх одногрупників. Також студенти закликали користувачів мережі приєднатися до їхньої злочинної групи.

Поліція під час обшуків вилучила у хлопців два пістолети, комп’ютерну техніку і засоби зв’язку, на яких є докази протиправної діяльності. Всі вилучені предмети відправили на експертизу.

Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 14 і частиною 1 статті 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, дівчина влаштувала стрілянину з арбалета в полтавській школі. Вона поранила двох вчителів. Затримана дівчина вчилася в цій школі до 4-го класу.

Також раніше 15-річний підліток відкрив стрілянину в американській школі, у якій він навчався. Нападник здійснив від 15 до 20 пострілів. Внаслідок цього загинули троє людей, ще восьмеро – постраждали.

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