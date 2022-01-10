Ліжко ледве вмістилося: у Києві намагаються здати в оренду кімнату-балкон за 4 тисячі гривень

Таку міні-кімнату здають у багатокімнатній квартирі, де вже живуть інші орендатори.
У Києві власник квартири хоче здати в оренду дивну міні-кімнату, під яку "адаптували" балкон. За оренду такого приміщення просять 3500 гривень і ще 500 гривень за комунальні.
Незвичайну кімнату здають на Лісовому масиві написав на своїй сторінці у Facebook Дмитро Макогон. Автор допису помітив це оголошення в одній із груп оренди житла.
Щоб добратися до квартири, потрібно 25 хвилин йти пішки від метро Чернігівська або Лісова.
У кімнату переробили балкон чи лоджію. Вона настільки маленька, що там ледь вмістилося ліжко, невеликий столик та етажерка для речей. У самому оголошенні вказується, що в кімнатці ще є двостулкова шафа з дзеркалом і невелика антресоль. Замість ліжка там стоїть широке розкладне крісло, яке можна трансформувати у спальне місце.
Власник житла пропонує орендувати таке приміщення для однієї дівчини. Зазначається, що квартира багатокімнатна і в інших кімнатах живуть дівчата.
У мережі одразу відреагували на таке оголошення. Користувачі почали цікавитися, як потрапляти у цю кімнату, якщо не через кімнату сусідки, і зауважувати, що власник навряд чи швидко знайде людину, яка погодиться на такі умови за ці гроші. Також користувачі залишали наступні коментарі:
"Ну краще, ніж в Гонконзі. Навіть вікно є"
"Попит-пропозиція. Але за 4 тисячі?"
"ЦАР-балкон".
Раніше повідомлялося, що у мережі з'явилася пропозиція зняти квартиру в історичному центрі Києва за майже 55 тисяч гривень на місяць. Це найвища ціна за оренду однокімнатної квартири в столиці на сьогоднішній день.
Також раніше Главред розповідав, як зняти житло в столиці і на що звертати увагу. Як зняти квартиру в Києві, укласти безпечну угоду і не напоротися на шахраїв – ці питання особливо актуальні для приїжджих, які через незнання можуть довіритися недобросовісним ріелторам. Щоб зберегти гроші і нерви і заїхати в орендовану квартиру найближчим часом, потрібно дотримуватися певного плану дій.
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