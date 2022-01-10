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Ліжко ледве вмістилося: у Києві намагаються здати в оренду кімнату-балкон за 4 тисячі гривень

10 січня 2022, 16:36

Таку міні-кімнату здають у багатокімнатній квартирі, де вже живуть інші орендатори.

У Києві намагаються здати в оренду кімнату-балкон за 4 тисячі гривень / Facebook, колаж Главред

У Києві власник квартири хоче здати в оренду дивну міні-кімнату, під яку "адаптували" балкон. За оренду такого приміщення просять 3500 гривень і ще 500 гривень за комунальні.

Незвичайну кімнату здають на Лісовому масиві написав на своїй сторінці у Facebook Дмитро Макогон. Автор допису помітив це оголошення в одній із груп оренди житла.

Щоб добратися до квартири, потрібно 25 хвилин йти пішки від метро Чернігівська або Лісова.

У кімнату переробили балкон чи лоджію. Вона настільки маленька, що там ледь вмістилося ліжко, невеликий столик та етажерка для речей. У самому оголошенні вказується, що в кімнатці ще є двостулкова шафа з дзеркалом і невелика антресоль. Замість ліжка там стоїть широке розкладне крісло, яке можна трансформувати у спальне місце.

Власник житла пропонує орендувати таке приміщення для однієї дівчини. Зазначається, що квартира багатокімнатна і в інших кімнатах живуть дівчата.

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  • У Києві намагаються здати в оренду кімнату-балкон за 4 тисячі гривень
    У Києві намагаються здати в оренду кімнату-балкон за 4 тисячі гривень Facebook
  • У Києві намагаються здати в оренду кімнату-балкон за 4 тисячі гривень
    У Києві намагаються здати в оренду кімнату-балкон за 4 тисячі гривень Facebook
  • У Києві намагаються здати в оренду кімнату-балкон за 4 тисячі гривень
    У Києві намагаються здати в оренду кімнату-балкон за 4 тисячі гривень Facebook
Також власник в оголошенні пише, що "кімната після ремонту, дуже невелика, світла і чиста". Про те, що її переробили з балкону, він не вказує.

У мережі одразу відреагували на таке оголошення. Користувачі почали цікавитися, як потрапляти у цю кімнату, якщо не через кімнату сусідки, і зауважувати, що власник навряд чи швидко знайде людину, яка погодиться на такі умови за ці гроші. Також користувачі залишали наступні коментарі:

"Ну краще, ніж в Гонконзі. Навіть вікно є"

"Попит-пропозиція. Але за 4 тисячі?"

"ЦАР-балкон".

Раніше повідомлялося, що у мережі з'явилася пропозиція зняти квартиру в історичному центрі Києва за майже 55 тисяч гривень на місяць. Це найвища ціна за оренду однокімнатної квартири в столиці на сьогоднішній день.

Також раніше Главред розповідав, як зняти житло в столиці і на що звертати увагу. Як зняти квартиру в Києві, укласти безпечну угоду і не напоротися на шахраїв – ці питання особливо актуальні для приїжджих, які через незнання можуть довіритися недобросовісним ріелторам. Щоб зберегти гроші і нерви і заїхати в орендовану квартиру найближчим часом, потрібно дотримуватися певного плану дій.

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