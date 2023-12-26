УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Кремль готується до нової війни: експерт назвав останній рік правління Путіна

Юрій Берендій
26 грудня 2023, 15:40
За словами журналіста, Путін вже готується до початку нової повномасштабної війни з НАТО до 2030 року, коли закінчиться каденція Кремлівського диктатора.
Кремль готується до нової війни: експерт назвав останній рік правління Путіна
Експерт назвав останній рік правління Путіна / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Наступна каденція Путіна, яка закінчиться 2030 року, буде останньою, тому що він націлюється вже на війну з НАТО. Однією Україною Путін не задовольниться. Тепер у нього в планах країни Балтії, Польща і Фінляндія, у бік якої він уже гарчав на тій же колегії Міноборони. Про це в інтерв'ю Главреду розповів журналіст, письменник, публіцист і головний редактор каналу Sotnik-TV Олександр Сотник.

"Хочу нагадати всім людям, які кажуть, що такі дії Кремля нераціональні. Хлопці, не шукайте раціо ... Це історія про пекучу помсту, яка випалює зсередини. ... Коли хочеться схопитися і розколошматити все навколо себе. Сьогодні РФ процвітає саме в такій атмосфері. Вони йдуть до свого фіналу - останнього і вирішального бою. І вже не тільки проти України, а й із тими, хто її підтримував і підтримує", - наголошує письменник.

За його словами, ще з лютого 2018 говорилось про те, що весь наступний термін Путін балансуватиме на межі (повномасштабної, - ред.) війни з Україною, погрожуючи світу ядерними ракетами .

відео дня

"Я бачив велику небезпеку такого сценарію. Звичайно, мені тоді ніхто не вірив. І коли зараз я звертаюся до Заходу, то завжди кажу: хлопці, виберіть одне з двох. Якщо ви вирішили підтримувати Україну, тоді ви зобов'язані віддати їм усе, що у вас є. Не говоріть про "дику корупцію", оскільки корупція - це атавізм совка, від якого вона і дісталася. Ви повинні віддати Україні всю зброю, а бажано ще й відкрити другий фронт", - вказує Олександр Сотник.

Публіцист наголошує, що у разі, якщо країни заходу не готові допомагати Україні, то вони мають самі готватись до початку великої війни із Росією.

"Не робіть гарну міну при поганій грі. Порятунок українців, яких мало, залежить не тільки від них, а й від вас. У суспільстві України є різні люди, серед яких ті, хто героїчно борються на фронті, життя свої віддають. Це найкраща частина нації, схиляюся перед ними", - каже журналіст.

Публіцист також зазначив, що у НАТО є 5-та стаття, однак як вона насправді працює, не знає ніхто.

"І тут постає питання, на що в такій ситуації розраховує Захід, коли затягує допомогу Україні. Усі розуміють, які можуть бути ризики.Захід, напевно, все це теж розуміє. Краще за всіх розуміє Путін, оскільки будує свої плани проти НАТО", - робить висновок Олександр Сотник.

Він також нагадав, якна колегії Міноборони Путін обмовився про 5-ту статтю, коли розводив демагогію про те, що його, мовляв, укотре обдурили партнери.

"Путін не думає про те, як він буде воювати проти Альянсу і вважає, що Захід відступить, щоб не зв'язуватися", - резюмував журналіст.

Хто такий Олександр Сотник

Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Війна Росії проти України - останні новини

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки з військовим керівництвом України. На цьому засіданні Міністерство стратегічних галузей промисловості та Міністерство оборони України представили звіт про погодження від Генерального штабу. Також було здійснено розподіл замовлень та збільшено кількість виробників. На засіданні було прийнято рішення з багатьох питань, зокрема, щодо планування наступного року та забезпечення потреб наших Збройних Сил та забезпечення безпеки.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував повідомлення російського Міноборони про знищення двох українських бомбардувальників Су-24М під час атаки на Крим вночі 26 грудня.

У ніч на 26 грудня, в порту тимчасово окупованої Феодосії, українські Збройні сили знищили великий десантний корабель "Новочеркаськ" Чорноморського флоту Росії. Центр стратегічних комунікацій повідомив, що всі ворожі судна зазнають подібної долі.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Олександр Сотник
Реклама

Головне за день

Вибух у Феодосії зафіксували супутники NASA, стала відома доля екіпажу і корабля

Вибух у Феодосії зафіксували супутники NASA, стала відома доля екіпажу і корабля

15:22 Україна
"Спробують захопити ще більшу територію": журналіст розкрив плани РФ на 2024-й рік

"Спробують захопити ще більшу територію": журналіст розкрив плани РФ на 2024-й рік

14:58 Україна
Чи буде в Україні сніг на Новий рік: де будуть мороз і снігопади, а де +11 градусів

Чи буде в Україні сніг на Новий рік: де будуть мороз і снігопади, а де +11 градусів

13:43 Синоптик
Всі головні новини

Популярне

Навіщо розрізати губки навпіл: хитрість, про яку мовчать господині 55244

Навіщо розрізати губки навпіл: хитрість, про яку мовчать господині

Головоломка для тих, у кого чудовий зір: треба знайти овечку за 8 секунд 12126

Головоломка для тих, у кого чудовий зір: треба знайти овечку за 8 секунд

Росія хоче взяти важливий пункт у Куп'янська і може ризикнути піти на Харків – ОВА 4087

Росія "хоче" взяти важливий пункт у Куп'янська і може ризикнути піти на Харків – ОВА

Вибух у Києві видно було : у росіян - істерика через удар по Новочеркаську 4052

"Вибух у Києві видно було": у росіян - істерика через удар по "Новочеркаську"

Останні новини

15:57

Як варити буряк: несподівана порада уб'є навіть досвідчених господинь

15:50

Пити солодкий чай небезпечно: лікар розповів, скільки цукру можна вживати в день

15:46

Як правильно – "онлайн" чи "он-лайн": мовознавець пояснив поширену помилкуВідео

15:40

Кремль готується до нової війни: експерт назвав останній рік правління Путіна

15:38

Тоня Матвієнко зізналася, чому старша донька пішла від неї жити до батька

У Криму лунали потужні вибухи: знищено російський десантний корабель НовочеркаськУ Криму лунали потужні вибухи: знищено російський десантний корабель Новочеркаськ
15:38

Мінкульт вніс співака-путініста Шамана в "чорний список"

15:33

Після "голої" вечірки глядачі здають квитки на концерти скандальної Лоліти

15:22

Вибух у Феодосії зафіксували супутники NASA, стала відома доля екіпажу і корабля

15:04

"Буде соковита та хрустка": чи потрібно м'яти капусту для квашення

Реклама
14:58

"Спробують захопити ще більшу територію": журналіст розкрив плани РФ на 2024-й рікВідео

14:53

"Сифілітики і наркомани": божевільна Циганова з чоловіком видали маячню про "голу" вечірку

14:46

"Для всіх, хто писав мені розчесатися": Дантес приголомшив зміною іміджу

14:45

Кіркоров підібгав хвіст і виправдав участь у "голій" вечірці патріотизмом і любов'ю до РФВідео

14:40

Не робіть цього: популярна в Інтернеті вправа шкодить здоров'ю

14:34

Як не угробити сантехніку: майстер назвав забійний спосіб прочищення каналізації

14:23

Невимовний захват: навіщо люди обрізають кулінарний пензлик

14:15

"90% даних - секретні": Сотник розповів, коли завершиться війна Росії проти УкраїниВідео

14:10

Дан Балан підтримав українців на своєму концерті в Молдові

13:52

Здивуйте близьких і себе: їстівна свічка з масла на святковий стіл

13:43

Чи буде в Україні сніг на Новий рік: де будуть мороз і снігопади, а де +11 градусів

Реклама
13:29

На рептилію схожий: Сергій Звєрєв налякав своїм моторошним зовнішнім виглядом

13:16

"Шкодую, що сама не народила": Могилевська зробила зізнання про материнство

13:08

Зеленський зібрав військове керівництво на Ставку: обговорили план війни на 2024 рік

12:59

Як дізнатися пароль від Wi-Fi: хитрий фокус знає не кожен хакер

12:49

Цікава головоломка для найуважніших: потрібно знайти зелену рибу за 11 секунд

12:32

Росія заявила про знищення двох українських Су-24 в Криму: у Повітряних силах відреагували

12:28

Лише люди з "орлиним зором" знайдуть єнота за 9 секунд: складна оптична ілюзія

12:12

Потрібно тільки 2 чашки води: як відрізнити натуральний чай від підфарбованого

12:06

В Києві з'являться блокпости та будуть перевіряти документи: в КМВА назвали причину

12:00

Переможець "Танців з зірками" Євген Кот вперше стане батькомВідео

12:00

Путін хоче захопити Україну і напасти на НАТО, його режим впаде до 2030 року - СотникЕксклюзив

11:58

Пенсійний фонд збільшив виплати в грудні: хто отримав більше

11:53

У російському "Слові пацана" знявся справжній вбивця, якого шукали 12 років

11:48

На борту були "Шахеди": нові подробиці удару по ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії

11:31

Як замаринувати цибулю в домашніх умовах: копійчана добавка є на кожній кухні

11:23

Знищено десятки одиниць техніки: в ЗСУ розповіли про ситуацію на Таврійському напрямку

11:21

Китайський гороскоп на завтра 27 грудня: Коням - економити, Кози - отримувати бажане

11:21

Новий законопроект про мобілізацію: хто не підлягає призову до ЗСУ

10:45

Керченський міст перекритий: росіяни в паніці після знищення десантного корабля

10:31

Удар по кораблю "Новочеркаськ" : у Повітряних силах заявили про сплановану операцію

Реклама
10:28

Закон про мобілізацію: що потрібно знатиПогляд

10:28

Законопроект готовий: в Україні можуть мобілізувати осіб з інвалідністюФото

10:20

Масштабний скандал в українському шоу бізнесі: організатор вкрав кошти у багатьох артистів

10:07

Гороскоп на завтра 27 грудня 2023: Телець - вибачте коханого, Терези - готуйтеся до океану любові

09:53

Три країни в Європі готові заплатити українцям за повернення додому: хто отримає 5300 євро

09:42

"Загибель 108 українських військових під Авдіївкою": у ЗСУ спростували інформацію

09:08

Є на будь-якій моделі: прихована функція мікрохвильовки, якою користуються одиниці

09:03

"Корабель пошкоджено": у Шойгу підтвердили удар ЗСУ по ВДК "Новочеркаськ"

08:47

Окупанти вночі атакували Україну дронами: у Генштабі розкрили наслідки

08:30

Церковне свято 27 грудня: чому не варто виходити в цей день на вулицю

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Війна з Росією
Деокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброя
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти