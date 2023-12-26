Кремль готується до нової війни: експерт назвав останній рік правління Путіна

За словами журналіста, Путін вже готується до початку нової повномасштабної війни з НАТО до 2030 року, коли закінчиться каденція Кремлівського диктатора.

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Експерт назвав останній рік правління Путіна / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Наступна каденція Путіна, яка закінчиться 2030 року, буде останньою, тому що він націлюється вже на війну з НАТО. Однією Україною Путін не задовольниться. Тепер у нього в планах країни Балтії, Польща і Фінляндія, у бік якої він уже гарчав на тій же колегії Міноборони. Про це в інтерв'ю Главреду розповів журналіст, письменник, публіцист і головний редактор каналу Sotnik-TV Олександр Сотник.

"Хочу нагадати всім людям, які кажуть, що такі дії Кремля нераціональні. Хлопці, не шукайте раціо ... Це історія про пекучу помсту, яка випалює зсередини. ... Коли хочеться схопитися і розколошматити все навколо себе. Сьогодні РФ процвітає саме в такій атмосфері. Вони йдуть до свого фіналу - останнього і вирішального бою. І вже не тільки проти України, а й із тими, хто її підтримував і підтримує", - наголошує письменник.

За його словами, ще з лютого 2018 говорилось про те, що весь наступний термін Путін балансуватиме на межі (повномасштабної, - ред.) війни з Україною, погрожуючи світу ядерними ракетами .

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"Я бачив велику небезпеку такого сценарію. Звичайно, мені тоді ніхто не вірив. І коли зараз я звертаюся до Заходу, то завжди кажу: хлопці, виберіть одне з двох. Якщо ви вирішили підтримувати Україну, тоді ви зобов'язані віддати їм усе, що у вас є. Не говоріть про "дику корупцію", оскільки корупція - це атавізм совка, від якого вона і дісталася. Ви повинні віддати Україні всю зброю, а бажано ще й відкрити другий фронт", - вказує Олександр Сотник.

Публіцист наголошує, що у разі, якщо країни заходу не готові допомагати Україні, то вони мають самі готватись до початку великої війни із Росією.

"Не робіть гарну міну при поганій грі. Порятунок українців, яких мало, залежить не тільки від них, а й від вас. У суспільстві України є різні люди, серед яких ті, хто героїчно борються на фронті, життя свої віддають. Це найкраща частина нації, схиляюся перед ними", - каже журналіст.

Публіцист також зазначив, що у НАТО є 5-та стаття, однак як вона насправді працює, не знає ніхто.

"І тут постає питання, на що в такій ситуації розраховує Захід, коли затягує допомогу Україні. Усі розуміють, які можуть бути ризики.Захід, напевно, все це теж розуміє. Краще за всіх розуміє Путін, оскільки будує свої плани проти НАТО", - робить висновок Олександр Сотник.

Він також нагадав, якна колегії Міноборони Путін обмовився про 5-ту статтю, коли розводив демагогію про те, що його, мовляв, укотре обдурили партнери.

"Путін не думає про те, як він буде воювати проти Альянсу і вважає, що Захід відступить, щоб не зв'язуватися", - резюмував журналіст.

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

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