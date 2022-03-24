Будинок не витримав і впав на підвал: під завалами в Ізюмі опинилися десятки людей – відео

Наслідки обстрілів міста Ізюм російськими окупантами/ Facebook Volodymyr Matsokin

Під завалами одного з житлових будинків в Ізюмі на Харківщині опинилися десятки людей. Місцеві мешканці ховалися від обстрілів окупантів у непристосованих до цього підвалах, та після чергового бомбардування російськими загарбниками конструкція будинку не витримала і завалилася.

Про це повідомив заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін у Facebook. Він зазначив, що це сталося в житловому будинку по вулиці Першотравневій.

"На момент ворожої атаки в непристосованих під бомбосховища підвалах перебувало багато людей, не менше тридцяти, за повідомленням свідків. Під час удару зруйновано всю конструкцію, в тому числі і міжповерхові плити, які не витримали. Судячи з відео, вся ця сила рухнула на підвал, в якому перебували люди", – написав Мацокін.

Місце трагедії уже оглянули спеціалісти ДСНС, проте вони не виявили ознак життя. Наразі розбирання завалів неможливе через відсутність спецтехніки, відповідного особового складу та сполучення між районами міста, зазначив заступник мера.

Раніше повідомлялося, що місто Ізюм в Харківській області уже декілька тижнів перебуває в облозі російських окупантів. У населеному пункті немає води, світла, тепла, зв'язку і ліків.

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