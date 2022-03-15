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В Ізюмі критична ситуація, місто на межі - міськрада

15 березня 2022, 22:41

До міста немає можливості підвезти гуманітарну допомогу, яка є в достатній кількості. Також неможливо вивезти людей.

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Обложений Ізюм на межі-міськрада

Місто Ізюм в Харківській області два тижні перебуває в облозі російських окупантів. У населеному пункті немає води, світла, тепла, зв'язку і ліків, повідомив заступник мера Ізюма Володимир Мацокін у Facebook.

За його словами, в місті склалася критична ситуація, яка вже нічим не краща за Маріуполь.

"Отримуємо інформацію, що вцілілі під обстрілами вмирають від хвороб і відсутності ліків. Померлих нікому ховати. Медична допомога не надається", - зазначив Мацокін.

У місто немає можливості підвезти гуманітарну допомогу, яка є в достатній кількості. Також неможливо вивезти людей.

"Ворог підступно обстрілює дорогу в Слов'янськ, а дорога з Харкова контролюється окупантом. Ізюмчани на межі. Мости підірвані, місто розрізане навпіл. З'єднання ніякого!"- додав заступник мера.

Мацокін заявив, що Ізюму терміново необхідні гуманітарні коридори з двох сторін (з боку Харкова і з боку Слов'янська) для доставки гуманітарних вантажів.

"Ізюму потрібні зелені коридори з двох сторін для евакуації громадян. Я прошу всіх причетних до вирішення цих питань знайти вихід. Це питання майбутнього нашої громади!"- заявив він.

Нагадаємо, раніше радник глави офісу президента Михайло Подоляк говорив, що двосторонній договір України та Росії про завершення війни має включати безліч аспектів. Серед них закінчення бойових дій, виведення російських військ і мирна угода. Київ має намір вимагати гарантії безпеки для української держави і компенсації за зруйновану інфраструктуру.

Радник керівника ВП Олексій Арестович вважає, що протягом тижня-двох може з'явитися угода України з Росією, яке повинно передбачати виведення військ. Договір про мир може з'явитися до травня. На його думку, Росію чекає соціально-політична криза після того як стане зрозуміло, що Путін програв війну.

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Ізюм військова агресія РФ новини України
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