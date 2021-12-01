Комаровський пояснив, для кого небезпечний новий штам "Омікрон"

Євген Комаровський / УНІАН

Відомий педіатр Євген Комаровський розповів, чому новий штам коронавірусу "Омікрон" виявлено саме в Південноафриканській республіці, а також про те, Для кого він може бути смертельно небезпечний. Про це медик говорив на телеканалі "Україна 24".

Крім того, медик нагадав, що саме в ПАР знаходиться дуже велика кількість ВІЛ-інфікованих. А для коронавірусу ослаблена імунна система-ідеальне середовище для мутації.

"Якщо у людини в організмі немає взагалі ніяких антитіл, не треба вірусу мутувати, він просто викликає хворобу. Якщо антитіл багато і вони нейтралізують, то вірус теж не може мутувати, він просто не може починати розмножуватися. Мутації відбуваються в організмі людей, у яких мала кількість антитіл і вони нечітко збігаються", − пояснив Комаровський.

Медик розповів, чому так важливо враховувати особливості нового штаму. Виявляється, вірус особливо небезпечний для людей з хорошим імунітетом.

"Як це не парадоксально, вірус в основному вбиває людей з хорошим імунітетом. Тому що процес стає аутоімунним, і людина гине від цього самого цитокінового шторму. Люди з імунодефіцитами хворіють, але не важко, але не можуть позбутися вірусу місяцями", − повідомив Комаровський.

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Нагадаємо, раніше в МОЗ розповіли, що нового штаму коронавірусу Омікрон ще не було виявлено на території України. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підкреслив, що поки не відомо, чи викликає штам більш важкий перебіг коронавірусної хвороби.

У той же час Моз запровадив самоізоляцію для громадян при в'їзді в Україну з країн зі спалахами Омікрона. Для мандрівників, які провели у відповідних країнах більше тижня за останні чотирнадцять днів, потрібно буде пройти двотижневу самоізоляцію.