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Комаровський пояснив, для кого небезпечний новий штам "Омікрон"

1 грудня 2021, 09:57

Комаровський каже, що коронавірусу COVID - 19 всерйоз ослаблена імунна система − ідеальне і "якісне" середовище для постійної мутації.

Комаровський
Євген Комаровський / УНІАН

Відомий педіатр Євген Комаровський розповів, чому новий штам коронавірусу "Омікрон" виявлено саме в Південноафриканській республіці, а також про те, Для кого він може бути смертельно небезпечний. Про це медик говорив на телеканалі "Україна 24".

Крім того, медик нагадав, що саме в ПАР знаходиться дуже велика кількість ВІЛ-інфікованих. А для коронавірусу ослаблена імунна система-ідеальне середовище для мутації.

"Якщо у людини в організмі немає взагалі ніяких антитіл, не треба вірусу мутувати, він просто викликає хворобу. Якщо антитіл багато і вони нейтралізують, то вірус теж не може мутувати, він просто не може починати розмножуватися. Мутації відбуваються в організмі людей, у яких мала кількість антитіл і вони нечітко збігаються", − пояснив Комаровський.

Медик розповів, чому так важливо враховувати особливості нового штаму. Виявляється, вірус особливо небезпечний для людей з хорошим імунітетом.

"Як це не парадоксально, вірус в основному вбиває людей з хорошим імунітетом. Тому що процес стає аутоімунним, і людина гине від цього самого цитокінового шторму. Люди з імунодефіцитами хворіють, але не важко, але не можуть позбутися вірусу місяцями", − повідомив Комаровський.

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читайте такожШтам коронавірусу Омікрон: у МОЗ перерахували перші симптоми і розповіли, як уберегтися

Нагадаємо, раніше в МОЗ розповіли, що нового штаму коронавірусу Омікрон ще не було виявлено на території України. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підкреслив, що поки не відомо, чи викликає штам більш важкий перебіг коронавірусної хвороби.

У той же час Моз запровадив самоізоляцію для громадян при в'їзді в Україну з країн зі спалахами Омікрона. Для мандрівників, які провели у відповідних країнах більше тижня за останні чотирнадцять днів, потрібно буде пройти двотижневу самоізоляцію.

Новий штам коронавірусу Омікрон - що про нього відомо

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву Омікрон.

Цей штам коронавірусу вперше був виявлений на початку листопада в країнах Південної Африки.

Перший інфікований за межами ПАР був виявлений в Ізраїлі 25 листопада. Хворий прибув в країну з Республіки Малаві.

27 листопада в Британії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон.

Біолог Австрійського Інституту молекулярної біотехнології Ульріх Еллінг заявив, що, за першими оцінками,"Омікрон може бути на 500% заразніше, ніж Дельта".

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки що немає достатніх даних, що підтверджують велику небезпека штаму Омікрон у порівнянні з іншими мутаціями коронавірусу, зокрема, з варіантом Дельта.

При цьому в ВООЗ вважають, що COVID-штам набагато більш небезпечний для тих людей, які вже перехворіли коронавірусом. Більш детальну інформацію у ВООЗ обіцяють повідомити пізніше.

Лікарі, які вже зіткнулися з новим варіантом коронавірусу, назвали симптоми Омікрона.

Зокрема, у заражених піднімається температура; відчувається втома; нюх і смак не зникають; частішає пульс.

Новий штам коронавірусу Омікрон може з'явитися в Україні вже до Нового року, вважає доктор медичних наук Олександр Гриневич.

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Євген Комаровский омікрон
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