Комаровський пояснив, чому українцям корисно мерзнути в квартирі без опалення

Доктор згадав 1992 рік, коли він працював в інфекційці / скріншот з відео

Газова криза і подорожчання палива може добре позначитися на здоров'ї українців. Холод у квартирах багаторазово зменшує ризик ускладнень після респіраторних вірусних інфекцій, заявив лікар-педіатр Євген Комаровський.

У 1992-1993 роках, за часів серйозної газової кризи в Україні, він завідував відділенням респіраторних інфекцій у Харківській обласній інфекційній лікарні. І попри холод у квартирах в українців, у відділенні цієї лікарні дітей лікувалося в п'ять разів менше звичайного, розповів Комаровський в ефірі телеканалу "Україна 24".

Читайте такжеДоктор Комаровський показав архівні фото коханої дружини і красенів синів"Виявилося, що холод у квартирах багаторазово зменшує ризик ускладнень після респіраторних вірусних інфекцій. Всі ці бронхіти, пневмонії - виникають тоді, коли в легенях засихає слиз. А якщо холодно і сиро - діти в фуфайках сидять по домівках і в лікарні потрапляють рідше", - пояснив Комаровський.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні газопостачальні компанії опублікували нові місячні тарифи, які почнуть діяти з жовтня 2021 року. Окремі газопостачальні компанії підняли тариф вище 30 гривень за кубометр газу.

Також головред писав, що 30 вересня Кабмін, "Нафтогаз" і мери українських міст підписали меморандум: тарифи на тепло і гарячу воду не зростатимуть цієї зими.