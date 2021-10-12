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Платіжки за газ: українці скаржаться на "космічні" суми

12 октября 2021, 10:53

Облгази штучно завищують суми в платіжках, попереджають експерти.

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Споживачі почали отримувати платіжки із завищеними цінами на газ

В Україні споживачі почали отримувати платіжки із завищеними цінами на газ. Зокрема, це стосується абонентів Регіональної газової компані.

Житель Крюківщини (Київська область) Микола, який є клієнтом Київоблгазу, розповів про те, що використав 12 кубометрів газу, за що повинен був заплатити 96 гривень. При цьому в обліковому записі на сайті побачив "борг" в 1700 гривень, пише Obozrevatel.

За його словами, в особистому кабінеті зникли показання за минулий місяць, хоча він їх передавав через Viber, зробив фотографію лічильника: "Мені тоді перерахували платіжку, я заплатив 350 грн, і ось свідчення змінилися всього на 12 кубометрів, повинен був заплатити 96 грн. Але тут бачу, що мені прийшла платіжка, в якій вказана заборгованість у розмірі понад 1,7 тис. грн! Я зайшов в кабінет, дивлюся, а покази за два місяці просто зникли!".

Завищення цифр у платіжках: що відомо

Як пишуть ЗМІ, облгази роблять це для штучного завищення сум у платіжках. Зазначається, що розмір абонентської плати перераховується раз на рік. Обсяг газу, використаний клієнтом з жовтня по жовтень, вважають і множать на тариф. Отриману суму ділять на 12 місяців - виходить тариф на доставку газу щомісяця. Для кожного регіону він свій.

Якщо обсяги споживання завищені, фахівці радять звертатися в компанії, що поставляє газ; передавати показання в письмовій формі; фіксувати все спілкування і вимагати перевірки показань вдома. Якщо проблема не вирішується, треба звертатися зі скаргою до НКРЕКП.

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Раніше повідомлялося про те, що в Україні газопостачальні компанії опублікували нові місячні тарифи, які почнуть діяти з жовтня 2021 року.

Місячні тарифи на жовтень зросли у ряду постачальників. Звернемо увагу, що окремі газопостачальні компанії підняли тариф вище 30 гривень за кубометр газу.

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