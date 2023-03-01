Поля усіяні трупами та залишками техніки: РФ програла найбільшу танкову битву під Вугледаром - NYT

Росія не тільки не змогла захопити Вугледар, але й зробила помилку, яка коштувала Москві сотень танків на початку війни.

Росія була розгромлена під Вугледаром / Міноборони РФ

Тижнева битва під Вугледаром Донецької області стала найбільшою танковою битвою за час війни і обернулася для російських окупантів нищівною поразкою. Загарбники втратили понад 100 одиниць броньованої техніки. Про це пише The New York Times із посиланням на українських офіційних осіб.

Як зазначає видання, у тривалому бою обидві сторони кинули в бій танки, при цьому росіяни просувалися вперед колонами, а українці маневрували обороною, ведучи вогонь здалеку або зі схованок, коли російські колони підходили ближче.

У результаті країна-агресорка Росія тільки не змогла захопити Вугледар, але й зробила ту ж помилку, яка коштувала їй сотень танків на початку війни – наступаючим колонам влаштували засідку.

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Російські загарбники втратили в бою щонайменше 130 танків та бронетранспортерів. Поля буквально усіяні трупами та уламками знищеної техніки.

"Ми вивчали дороги, якими вони їздили, потім сховалися і чекали, щоб стріляти із засідки", - розповів один із українських сержантів.

Під час бою під Вугледаром російські танки знищували з радянського озброєння, а також за допомогою американських Javelin та гаубиць M777, французьких САУ Caesar та ракетних систем HIMARS.

За даними NYT, нестача досвіду стала однією з причин невдач російських військ. На момент битви багато елітних підрозділів окупантів були вже розгромлені українськими захисниками. У зв'язку з цим, у боях приймали участь нещодавно мобілізовані солдати, які не мали достатнього досвіду та підготовки до тактики ЗСУ уражати колони з засідок. Як доказ того, що РФ не вистачає досвідчених танкістів, видання наводить випадок, коли українські солдати захопили в полон медика, якого росіяни перепризначили керувати танком.

Ситуація на Вугледарському напрямку

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на Вугледарському напрямку дуже непроста. Проте ЗСУ боряться та завдають шалених втрат окупантам.

"Ситуація дуже непроста. Боремось. Ламаємо окупанта й завдаємо Росії надзвичайно відчутних втрат. Ще раз і ще раз повторюю: що більше Росія втратить саме там, саме на Донбасі – Бахмут, Вугледар, Мар’їнка, Кремінна, то швидше зможемо завершити цю війну перемогою України", - наголосив український гарант.

Як зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, російські окупаційні війська посилюють тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Зараз там тривають дуже важкі бої. Вона підкреслила, що противник кидає в бій значну кількість особового складу, озброєння і військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, несе значні втрати, але не відмовляється від своїх планів.

Раніше Главред повідомляв, що у боях під Вугледаром в результаті лише одного бою росіяни втратили 30 одиниць техніки і сотні військових. Російські війська виявилися нездатними провести планування операції з окупації міста. Штаби відчувають проблеми в управлінні військами і веденням бойових дій.

Дивіться відео ТСН – натівська зброя в руках ЗСУ робить дива під Вугледаром

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