УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Поля усіяні трупами та залишками техніки: РФ програла найбільшу танкову битву під Вугледаром - NYT

1 березня 2023, 17:24
Росія не тільки не змогла захопити Вугледар, але й зробила помилку, яка коштувала Москві сотень танків на початку війни.
армия РФ
Росія була розгромлена під Вугледаром / Міноборони РФ

Тижнева битва під Вугледаром Донецької області стала найбільшою танковою битвою за час війни і обернулася для російських окупантів нищівною поразкою. Загарбники втратили понад 100 одиниць броньованої техніки. Про це пише The New York Times із посиланням на українських офіційних осіб.

Як зазначає видання, у тривалому бою обидві сторони кинули в бій танки, при цьому росіяни просувалися вперед колонами, а українці маневрували обороною, ведучи вогонь здалеку або зі схованок, коли російські колони підходили ближче.

У результаті країна-агресорка Росія тільки не змогла захопити Вугледар, але й зробила ту ж помилку, яка коштувала їй сотень танків на початку війни – наступаючим колонам влаштували засідку.

відео дня

Російські загарбники втратили в бою щонайменше 130 танків та бронетранспортерів. Поля буквально усіяні трупами та уламками знищеної техніки.

"Ми вивчали дороги, якими вони їздили, потім сховалися і чекали, щоб стріляти із засідки", - розповів один із українських сержантів.

Під час бою під Вугледаром російські танки знищували з радянського озброєння, а також за допомогою американських Javelin та гаубиць M777, французьких САУ Caesar та ракетних систем HIMARS.

За даними NYT, нестача досвіду стала однією з причин невдач російських військ. На момент битви багато елітних підрозділів окупантів були вже розгромлені українськими захисниками. У зв'язку з цим, у боях приймали участь нещодавно мобілізовані солдати, які не мали достатнього досвіду та підготовки до тактики ЗСУ уражати колони з засідок. Як доказ того, що РФ не вистачає досвідчених танкістів, видання наводить випадок, коли українські солдати захопили в полон медика, якого росіяни перепризначили керувати танком.

Ситуація на Вугледарському напрямку

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на Вугледарському напрямку дуже непроста. Проте ЗСУ боряться та завдають шалених втрат окупантам.

"Ситуація дуже непроста. Боремось. Ламаємо окупанта й завдаємо Росії надзвичайно відчутних втрат. Ще раз і ще раз повторюю: що більше Росія втратить саме там, саме на Донбасі – Бахмут, Вугледар, Мар’їнка, Кремінна, то швидше зможемо завершити цю війну перемогою України", - наголосив український гарант.

Як зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, російські окупаційні війська посилюють тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Зараз там тривають дуже важкі бої. Вона підкреслила, що противник кидає в бій значну кількість особового складу, озброєння і військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, несе значні втрати, але не відмовляється від своїх планів.

Раніше Главред повідомляв, що у боях під Вугледаром в результаті лише одного бою росіяни втратили 30 одиниць техніки і сотні військових. Російські війська виявилися нездатними провести планування операції з окупації міста. Штаби відчувають проблеми в управлінні військами і веденням бойових дій.

Дивіться відео ТСН – натівська зброя в руках ЗСУ робить дива під Вугледаром

Вас може зацікавити:

війна в Україні Вугледар війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:45

Холодильник буде сяяти: прості лайфхаки з оцтом і содою

17:40

Тімур Мірошниченко розкритикував українців за коротку пам'ять, а Лободу - за мовчання

17:35

Мета Путіна - "знищити" Україну, він не збирається виводити війська - МЗС НімеччиниВідео

17:24

Поля усіяні трупами та залишками техніки: РФ програла найбільшу танкову битву під Вугледаром - NYTВідео

17:14

З чим поєднувати сірі речі, щоб не перетворитися в сіру мишу: так роблять стильні модниціВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

16:51

Популярна українська спортсменка обірвала спілкування з мамою через її позиціюВідео

16:48

Навіщо 2 березня прибирали на кухні: прикмети і що не можна робитиВідео

16:43

Які свята в березні 2023: православний календар на перший місяць весни

16:42

Україна може у 2023 році повернути Маріуполь - експертВідео

Реклама
16:33

Їх шукають всі городники: 5 найбільш врожайних сортів томатів, які захоплюють своїм смакомВідео

16:31

В Україні різко потеплішає: синоптик назвав датуВідео

15:47

На Росію чекає "чорна діра" або "болото" із розпадом за 2-5 років: політолог назвав сценарійВідео

15:36

"Заробити в РФ вона не проти": Вайкуле покликали розважити бізнесмена на корпоративіВідео

15:29

"Старість - не радість": молода дружина Віктора Павлика "затролила" чоловіка

15:21

Що побачили першим: тест по картинці розкриє справжню скнаруВідео

15:19

Дантес спробував виправдати Потапа за пісню про волонтерів, яка обурила Мережу

15:12

Депутата Київради від "Слуги Народу" Трубіцина досі не виключили з фракціїї попри затримання за хабар у 1,26 млн грн

15:12

Досвідчені городники заливають моркву солоною водою: результат перевершує всі очікування

15:06

Чим підгодувати цибулю, щоб добре росла: прості поради для всіх дачників

15:01

Шакіра побажала коханці чоловіка відправитися в пекло

Реклама
14:55

Як без зайвих зусиль обробити тушку курки: фантастичні секрети, які здивують своєю простотоюВідео

14:47

Це не "жест доброї волі": експерт пояснив, чому окупанти тікають з лівого берега ХерсонщиниВідео

14:45

Чи може Росія відкрити другий фронт у Придністров'ї: у ЗСУ оцінили сценарійВідео

14:31

"Збільшення внутрішніх атак": Подоляк лукаво відкинув причетність Києва до ударів по РосіїВідео

14:12

На Тайвані скасували концерт російської оперної діви

14:07

Іво Бобул "наїхав" на журналістку після скандального сексистського інтерв'юВідео

14:07

Чому не треба викидати шкаралупу волоського горіха - найкращі способи застосування на дачіВідео

14:06

Найзліші собаки в світі: 5 порід, тільки від виду яких мурашки по шкірі

13:51

РосЗМІ повідомляють, що Заворотнюк пішла на поправкуВідео

13:35

Яке мислення мають багаті люди: звички, які можуть зробити людину заможноюВідео

13:30

Шольц міг спеціально затягувати постачання зброї Україні через погрози Путіна - ЗМІВідео

13:28

3350 грн допомоги від держави для ФОП під час війни: хто має право і як отриматиВідео

13:00

Як зрозуміти, що пора закінчувати відносини на відстані: головні ознаки швидкого кінця

12:34

Путін зазнав п'ятої великої поразки з дня повномасштабного вторгнення - КулебаВідео

12:27

Модні дивацтва королівської родини: 5 дивних правил етикету монархів

12:16

Поп УПЦ МП боявся патріотів: на Буковині священник не дав відспівати загиблого захисника України в храмі

12:01

Гороскоп на березень від астролога Влада Росса: Україна готує Росії великі сюрпризиВідео

12:00

Куди дивиться голова Голосіївської РДА: прокуратура підозрює посадовців у збагаченні на дитячих бомбосховищах

11:49

ЗСУ зможуть бити по Кримському мосту: експерт озвучив сценарій звільнення Бердянська і ГенічеськаВідео

11:47

"Схиблена на грошах": принц Гаррі сильно розчарував Меган МарклВідео

Реклама
11:44

Яке тісто найкраще підходить для піци: не поступиться італійським рецептомВідео

11:31

Гороскоп Таро на березень 2023: Козерогам - підступи, Водоліям - безсоння, Рибам - конфліктВідео

11:21

На Закарпатті 20-річна вийшла заміж і завагітніла від 60-річного переселенця з Маріуполя

11:07

Заплатила 330$: дівчина хотіла зачіску як у Рейчел з "Друзів", але стала зіркою МережіВідео

10:59

1 березня 1+1 media запускає телеканал Comedy Central

10:56

Автівка від благодійників врятувала 28 поранених на фронті

10:42

"Наступ відбувається ніяк": військовий експерт пояснив, як окупанти сіли в калюжу з атаками на ЗСУ

10:29

Про мох можна забути назавжди: 2 способи врятувати ваші дерева

10:03

iPhone 14 Pro Max - ідеальний смартфон у всіх відносинах новости компании

10:01

У боях за Україну загинув переможець Кубка світу з кікбоксингу Олег Рисак

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Гарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти