Командиру взводу загрожує 12 років за ґратами: деталі побиття офіцером строковика ЗСУ

Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом побиття командиром взводу підлеглого солдата.

У ВСУ стався скандал з побиттям строковика / president.gov.ua

Стали відомі нові деталі кричущого інциденту в Житомирської області, де офіцер побив строковика в навчальному центрі підготовки.

Винуватець події назвав скоєне"виховною бесідою". При цьому йому загрожує до 12 років в'язниці, повідомили в Державному бюро розслідувань (ДБР).

"Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом побиття командиром взводу однієї з військових частин у Житомирській області підлеглого солдата", — йдеться у повідомленні.

відео дня

Підкреслюється, що розслідування розпочато на підставі матеріалів військової служби правопорядку.

"З пояснень молодшого лейтенанта "виховну бесіду" із застосуванням ударів руками і ногами він провів через перебування солдата, нібито, в стані алкогольного сп'яніння", - йдеться в повідомленні.

У ДБР також додали, що 11 березня в Мережі з'явилося відео з побиттям строковика його командиром. В ході перевірки було підтверджено, що інцидент стався в одній з військових частин Житомирської області в той же день після обіду.

Побиття солдата-строковика офіцером ЗСУ

Раніше повідомлялося про те, що в соцмережах оприлюднили відео, на якому офіцер ногами б'є солдата-строковика.

За даними ЗМІ, офіцером виявився командир другого взводу роти охорони лейтенант Віктор Вітусевич.

Сам Вітусевич на своїй сторінці в Facebook записав відеозвернення, в якому визнав побиття і заявив про свою готовність понести покарання. Військовий натякнув, що побитий ним солдат нібито вживав алкоголь.

У 190-му Навчальному центрі, який розташований в селищі Гуйва Житомирського району і де сталося побиття, повідомили про початок службового розслідування з цього приводу.

У центрі зазначили, що на даний момент фігуранти інциденту відсторонені від виконання службових обов'язків до кінця розслідування.

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