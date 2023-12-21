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"Ситуація складна": окупанти просунулись в районі Синьківки - Снєгирьов

Руслана Заклінська
21 грудня 2023, 16:16
Росія сконцентрувала на напрямку Ізюма понад 120 тисяч військових і 1300 одиниць бронетехники.
'Ситуація складна': окупанти просунулись в районі Синьківки - Снєгирьов
Окупанти мали просування в районі Синьківки / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

Росіяни просунулись в районі Синьківки, проте Збройні Сили України утримують під контролем важливі висоти в цьому районі. Про це повідомив військовий експерт і співголова Громадської організації "Права Справа" Дмитро Снєгирьов в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Основним акцентом зусиль ворога є атаки в районі Синьківки, Лимана Першого, Петропавлівки й Іванівки. В районі Синьківки ситуація складна. Там були певні просування окупантів, але ЗСУ тримають під контролем панівні висоти й використовують успішний характер контрбатарейної боротьби", - сказав Снєгирьов.

За словами експерта, найбільш боєздатне угруповання ворога сформовано на напрямку Ізюма. Там пребувають до 120 тисяч осіб та 1300 одиниць бронетехніки. Він відзначив, що ворог має коротке плече логістики через постачання з території Росії та окупованої Луганщини, що сприяє активізації його дій на даному напрямку.

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"Противник має коротке плече логістики постачання боєкомплекту й особового складу з території РФ і з окупованої Луганщини. Це й дає змогу окупантам активізувати зусилля на цьому напрямку", - додав експерт.

Ситуація в Авдіївці

Нагадаємо, окупанти планують продовжувати активні наступальні дії в районі Авдіївки до президентських виборів в Росії, намагаючись забезпечити Путіну хоча б якісь результати у війні. За даними Інституту вивчення війни (ISW), їхні втрати вже перевищують 13 тисяч солдатів і офіцерів, при цьому вдалося захопити лише 11 квадратних кілометрів території.

Також Роман Погорілий, співзасновник DeepState, повідомив про те, що окупанти остаточно зайшли в промзону Авдіївки та закріпилися на позиціях. Він підкреслив, що ця висота має потенційно серйозні наслідки для майбутніх боїв у самому місті.

Крім цього, на Авдіївському напрямку ЗСУ утримують ворога та завдають йому великих втрат. Сили оборони успішно відбили 14 атак у районах Новокалинового, Новобахмутівки та Авдіївки, а також 22 атаки поблизу Сєверного, Первомайського та Невельського в Донецькій області.

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війна в Україні Дмитро Снєгирьов війна Росії та України
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