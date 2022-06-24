Колону окупантів стерли в порошок: бійці ДШВ знищили боєкомплект в ПММ ворога

Знищення військової колони РФ / скріншот

Бійці Збройних сил України знищили колону російських окупантів з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами.

Як розповіли в Командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ, артилеристи ДШВ знищили колону з боєприпасами та ПММ російських окупантів.

На відео зафіксовано, як воїни артилерійського підрозділу Десантно-штурмових військ ЗС України знищили ворожу колону КамАЗів "під зав'язку упаковану" боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами.

У ДШВ додали, що маючи точні координати, артилерія десантників філігранно завдала вогневого ураження і спалила вщент тилову техніку російських окупантів.

Нагадаємо, українські військові за добу, 23 червня, завдали п'ять ударів з авіації по позиціях ворога на півдні України.

В результаті цього загарбників стало менше на майже півсотні.

Читайте ще: