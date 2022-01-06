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Кого в Україні у 2022 році не призиватимуть до армії: оприлюднено перелік

6 січня 2022, 10:04

Крім усього іншого, відстрочка від призову на службу в ЗСУ надається громадянам за сімейними обставинами і для продовження професійної діяльності.

ВСУ
Кого в Україні у 2022 році не призиватимуть до армії: оприлюднено перелік / УНІАН

В Україні обидва етапи призовної кампанії до лав ЗСУ у нинішньому році почнуться в квітні і жовтні. Про це з посиланням на пресслужбу офісу президента.

Згідно з указом глави країни Володимира Зеленського, проведення чергових закликів відбудеться в період з квітня по червень і з жовтня по грудень.

Кого не будуть закликати

Згідно з вимогами українського законодавства, не підлягатимуть призову та надається відстрочка для здобуття освіти на весь період навчання громадянам призовного віку, які навчаються:

  • в закладах загальної середньої освіти III ступеня та професійної (професійно-технічної) освіти з денною формою навчання;
  • в закладах професійної освіти з денною формою навчання, серед іншого при здобутті початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за програмами ступінчастої системи освіти;
  • в закладах професійної / або вищої освіти з денною формою навчання, серед іншого при здобутті наступного ступеня освіти;
  • в закладах середньої або вищої духовної освіти з денною формою навчання;
  • в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

Також відстрочка від призову на строкову військову службу надається громадянам за сімейними обставинами, для продовження професійної діяльності та за станом здоров'я.

Хто дає відстрочку від призову

Питання про призов або надання відстрочки (звільнення) від призову, відповідно до законодавства, розглядають районні або міські призовні комісії.

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Відстрочка від призову може бути надана призовникам згідно з рішеннями обласних та Київської міської призовної комісії за поданням районних (міських) призовних комісій.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що

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