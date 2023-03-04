Коли ЗСУ почнуть великий контрнаступ: генерал-майор запасу СБУ зробив неочікуваний прогноз

Ягун підкреслив, що Україна не може прискорити контранступ, оскільки досвід російських окупантів показує, що це неефективно.

Генерал-майор запасу СБУ розповів, коли ЗСУ почнуть великий контрнаступ / 24 ОМБр імена короля Данила, 93-а ОМБр Холодний Яр

Контрнаступ Збройних сил Україні на півдні неможливий до кінця квітня, оскільки наша країна має важливий пріоритет – збереження життів українських військових. Окрім того, захисники України мають добре підготуватися, аби операція була успішною. Про це в інтерв'ю Главреду розповів генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

Як зазначив Ягун, Україна не може прискорити контранступ, оскільки досвід російських окупантів показує, що це неефективно. Він нагадав, що армія РФ прискорювала контрнаступ через страх того, що західна техніка дістанеться до українських частин, і намагалася вдарити першою. Проте такий удар не дав очікуваного результату і призвів до значних втрат серед особового складу.

"Ми не можемо прискорювати контрнаступ. Це росіяни прискорювалися, бо боялися, що прийде західна техніка до наших частин, і їм треба вдарити наперед. І цей удар вийшов таким, яким ми його зараз бачимо – з відсутністю бронетехніки, величезною кількістю особового складу, який ліквідується нашими бійцями хвиля за хвилею. У нас інша ситуація – нам, по-перше, потрібно зберегти людей, а по-друге – якісно підготуватися", - зауважив генерал-майор запасу СБУ.

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Він підкреслив, що українські війська справді не можуть прискорити контрнаступ на сході країни раніше ніж у кінці квітня. Ягун пояснив, що це пов'язано не лише з очікуванням нової техніки і формуванням нових бригад, а й з необхідністю дочекатися підсохнення ґрунту.

"Запорізька область – це 8 відсотків українського чорнозему, тож зрозуміло, що там просто так не пройдеш, уся техніка там загрузне. Тому нам треба якісно підготуватися і вже тоді сподіватися на перевагу над ворогом. А до того усе, що нам залишається – виснажувати ворога в оборонних боях", - пояснив Ягун.

Окупанти тікають із Херсонщини до Криму

Нагадаємо, нещодавно у Генштабі ЗСУ повідомили, що окупаційна влада захоплених Росією районів Херсонської області почала втечу до Криму, побоюючись наступу Збройних сил України. Зокрема, в Олешках і Скадовську з 21 лютого відзначається виїзд "адміністрації" колаборантів в Бахчисарай, Сімферополь і Керч. З 24 лютого оголошено про так звану евакуацію для всіх бажаючих.

"Для перевезення колаборантів ворог задіяв військові вантажні автомобілі, з собою дозволено брати тільки ручний багаж", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Як зазначив генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун, на тих 80 кілометрах, які відокремлюють ЗСУ від Азовського моря, українську армію неможливо стримати тими силами, які мають росіяни. У них є сили, ці сили РФ накопичує на деяких напрямках, але їм потрібно визначитися з тим, що вони хочуть.

"Якщо вони хочуть утримати частину Херсонської та Запорізької областей, то, швидше за все, їм це не вдасться. Тому що тут діє та ж логіка, за якою РФ розуміла, що не втримає правий берег. Або ж коли вони зробили "жест доброї волі" і відійшли від Києва, Сум і Чернігова. Тобто все це говорить про те, що насправді в стратегічних планах РФ не все так добре… Їм (окупантам, - ред.) більше нікуди їх (війська, - ред.) відводити. Там у них є два шляхи, і, швидше за все, вони дійсно відійдуть до Криму", - зазначив Ягун.

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