Експерт спрогнозував ймовірні терміни зачистки ЗСУ окупованої Херсонщини

Найбільш реальним для РФ видається утримання "ЛДНР" і Криму, вважає Віктор Ягун.

ЗСУ зможуть звільнити Херсонську область, вважає Віктор Ягун / Фото з відкритих джерел, УНІАН

РФ готується до виведення своїх військ з окупованої території Херсонської області, а ЗСУ зможуть її звільнити не раніше кінця квітня, або травня, заявив генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

"Чому РФ це прискорює? Бо розуміють, що на тих 80 кілометрах, які відокремлюють ЗСУ від Азовського моря, українську армію неможливо стримати тими силами, які мають росіяни. У них є сили, ці сили РФ накопичує на деяких напрямках, але їм потрібно визначитися з тим, що вони хочуть. Якщо вони хочуть утримати частину Херсонської та Запорізької областей, то, швидше за все, їм це не вдасться. Тому що тут діє та ж логіка, за якою РФ розуміла, що не втримає правий берег. Або ж коли вони зробили "жест доброї волі" і відійшли від Києва, Сум і Чернігова. Тобто все це говорить про те, що насправді в стратегічних планах РФ не все так добре", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що найбільш реальним для РФ видається утримання "ЛДНР" і Криму, тому там зараз активно будують інженерні споруди із залученням військовослужбовців з глибинної Росії.

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"Їм (окупантам, - ред.) більше нікуди їх (війська, — ред.) відводити. Там у них є два шляхи, і, швидше за все, вони дійсно відійдуть до Криму", — додав Ягун.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупаційна влада захоплених Росією районів Херсонської області почали втечу до Криму, побоюючись наступу Збройних сил України.

Зокрема, в Олешках і Скадовську з 21 лютого відзначається виїзд "адміністрації" колаборантів в Бахчисарай, Сімферополь і Керч. З 24 лютого оголошено про так звану евакуацію для всіх бажаючих.

"Для перевезення колаборантів ворог задіяв військові вантажні автомобілі, з собою дозволено брати тільки ручний багаж", – йдеться в повідомленні Генштабу.

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