Нічна атака РФ на Одещину: уражено інфраструктурний об'єкт

Рясні хвилі "Шахедів" заходили з акваторії Чорного моря та складними маневрами між житловими та промисловими кварталами ускладнювали роботу захисників неба.

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Сили ППО відбили атаку дронів на Одещину / Колаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

У ніч на 11 березня російські окупанти атакували дронами Одеську область. На жаль, не вдалося уникнути "прильотів".

"Бойова робота тривала півтори години", - повідомили у Силах оборони Півдня.

Підрозділи протиповітряної оборони відбивали рясні хвилі "Шахедів", які заходили з акваторії Чорного моря та складними маневрами між житловими та промисловими кварталами ускладнювали роботу ППО.

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У небі над Одеською областю було збито 10 дронів типу "Shahed-131/136".

В Одеському районі уражено інфраструктурний об'єкт, пошкоджено адміністративні будівлі. Виникла пожежа, але її оперативно ліквідували.

"Ударною хвилею вибито скління приватних будинків навколо, уламками завдано руйнування господарським будівлям. За попередніми даними, люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Нічна атака на Харків

У ніч на 11 березня російські окупанти атакували Харків "Шахедами". Один із дронів-камікадзе вдарив по об'єкту цивільної інфраструктури. Пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, обійшлося без жертв. На місці ворожої атаки працюють усі відповідні служби.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив у Facebook, що минулої ночі російські окупанти застосували 25 БпЛА типу "Shahed".

"Силами та засобами протиповітряної оборони України 15 ударних БпЛА було знищено", - йдеться у ранковому зведенні військового командування.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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