Ключові бої відбудуться навесні 2025 року: Гетьман сказав, коли закінчиться війна

Війна може тривати ще не один рік, якщо велике зіткнення не відбудеться, а триватимуть локальні бої на тактичному рівні, заявив Олексій Гетьман.

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Західна допомога допоможе Україні перемогти / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ, facebook.com/alexeyhetman

Вирішальні бойові дії можуть відбутися навесні 2025 року. Якщо Україна буде готова до цих боїв завдяки підтримці партнерів, то зможе здобути перемогу. Про це під час чату на Главреді розповів військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу Збройних сил України Олексій Гетьман.

"За великим рахунком, війна тоді й закінчиться. Звісно, ще якісь локальні зіткнення можуть тривати. Але всі очікують бою, справжнього і потужного, навесні наступного року. Дасть Бог, переможемо. І тоді можна буде очікувати, що війна закінчиться у 2025 році", - зазначив майор ЗСУ.

За його словами, у випадку, якщо не відбудеться великого бою, а відбуватимуть локальні бої на тактичному рівні, війна може затягнутися ще на кілька років.

Дивіться відео чату з Олексієм Гетьманом, в якому він спрогнозувавв перспективи Курської операції та терміни закінчення війни:

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

План перемоги України - новини за темою

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News розповів про глобальний "план перемоги" України у війні проти Росії, який складається з п'яти пунктів. Він зазначив, що операція ЗСУ в Курській області є частиною цього плану.

Також Зеленський заявив, що під час зустрічі з делегацією Конгресу США обговорював план перемоги для України. Він додав, що всі кроки плану будуть представлені президенту США Джо Байдену та кандидатам Дональду Трампу і Камалі Гарріс.

Як повідомляв Главред, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників продовжувати надавати Україні військову допомогу для завершення війни з Росією. Він зазначив, що підтримка України є критично важливою для досягнення справедливого миру.

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