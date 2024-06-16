Ключовий результат Саміту миру: в 3 ОШБр зробили заяву про перемогу України

Заступник командира Третьої ОШБр Максим Жорін наголосив, що для досягнення перемоги України у війні проти Росії потрібен цілий комплект заходів.

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В 3 ОШБр пояснили, що потрібно для перемоги України / Колаж Главред, фото: Офіс президента, t.me/MaksymZhorin

Перемога України не настане одразу на наступний день після закінчення Глобального саміту миру у Швейцарії. Українці повинні розуміти, що він не буде панацеєю у війні Росії проти України. Про це у своєму Телеграм-каналі написав майор ЗСУ, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

"Всі міжнародні події є важливим, але лише одним із інструментів, який дозволяє укріпити позиції України в дипломатичній площині.", - пояснив військовий.

Жорін відзначає, що для досягнення фінального результату необхідний комплекс заходів, який включає посилення оборонних можливостей, розвиток власного військово-промислового комплексу, успіхи на фронті та збільшення мілітаризації суспільства.

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Він вважає, що ключовим результатом саміту повинно стати прийняття світом основної ідеї, що мир можливий лише на умовах України. Також важливо, щоб союзники розуміли необхідність постійної підтримки України, включаючи постачання зброї.

"Єдине, чого не хочеться - щоб українське суспільство сприймало це як панацею, що принесе завтра перемогу. Ми маємо жити реаліями, де РФ війну завершувати не збирається. Де нам за свою державу ще доведеться боротись", - підсумував Жорін.

Хто такий Максим Жорін Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

Що відомо про Глобальний саміт миру - заяви Зеленського на саміті миру

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський, виступаючи у Швейцарії, пояснив, що відсутність Росії на саміті пов'язана з її небажанням сприяти миру. Після погодження плану дій усіма представниками країн, його передадуть РФ, щоб на другому саміті миру зафіксувати "реальний кінець війни".

За даними агентства Reuters, у фінальній декларації Глобального саміту миру, що проходить у Швейцарії, буде наголошено на відповідальності Росії як країни-агресора за розв'язання повномасштабної війни проти України.

Зеленський також повідомив, що на саміті миру у Швейцарії представлено 101 державу світу, включно з міжнародними організаціями.

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