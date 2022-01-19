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Клопотенко пояснив, чому українці "панічно" бояться нового меню в школах

19 січня 2022, 22:46

Багато батьків незадоволені новим меню дітей, оскільки там є такі продукти, яких вони не їли, і тому бояться, щоб це пробували їхні діти.

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Клопотенко висловився про нове харчування в школах і садочках / instagram.com/klopotenko

У країні з 1 січня 2022 року оновили меню для дітей в школах і дитсадках. При цьому в Мережі пронеслася хвиля жорсткої критики відомого кулінара Євгена Клопотенка.

Сам же Клопотенко розповів на YouTube-каналі ISLND TV, чому українці бояться нового шкільного меню.

Кулінар зазначив, що багато батьків незадоволені новим меню дітей, оскільки там є такі продукти, яких вони не їли, і тому бояться, щоб це пробували їхні діти.

"Вони ось пишуть: "Нах*ра ти цей чебрець туди ввів, що за маячня". А насправді вони кажуть: "Я ніколи не їв чебрець, він смердить. Я нічого не хочу, хочу просто їсти пюре, мені подобається, не чіпай!". Адже чебрець - це новий світ", - зазначив Клопотенко.

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Він навіть звернувся до нейробіолога, щоб з'ясувати, чому люди не їдять певні страви.

Клопотенко з'ясував, що люди боятися нового. Вони вважають, що це їх вб'є або їхніх дітей. Крім того, багато батьків ніколи не куштували карі, куркуму. Їхні батьки теж цього не їли і не вчили їх їсти, тому їм здається це чимось диким і лякаючим.

А зараз батьки відправляють дітей, неначе на смерть, бо не можуть контролювати те, що вони їдять. При цьому батьків зовсім не хвилює, що діти можуть їсти шкідливий майонез, який пізніше позначиться на їхньому здоров'ї, коли їх самих вже не буде в живих.

"Моє завдання померти раніше від дитини", - прокоментував Клопотенко думки батьків.

Нове харчування в школах і садочках

Раніше Главред писав про те, що в Україні з 1 січня всі школи і дитячі садки перейшли на нове оновлене меню, але в мережі почали його критикувати.

Відомий кулінар Євген Клопотенко вирішив відповісти українцям. Він зазначив, що тема шкільного харчування стала дуже гарячою і "назбирала всякого", але він поки не розробляв меню для дитячих садків.

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