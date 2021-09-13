Кличко заявив, що Київ готується до суворого локдауну

Кличко заявив, що Київ готується до суворого локдану / УНІАН

Київ готується до суворого локдауну, заявив мер столиці Віталій Кличко. За його словами, вакцинація від коронавірусу - сьогодні головна умова для запобігання жорстких карантинних обмежень

За словами мера, у Києві вже зроблено понад 1,5 млн щеплень. Понад половину з них - двома дозами. Кличко нагадав, що зараз столиця ще знаходиться в зеленій зоні.

"І ми використовуємо цей час, щоб підготуватися до наступної хвилі пандемії. Активно здійснюємо вакцинацію, готуємо лікарні. Статистика останніх днів показує, що кількість хворих зростає. І кількість госпіталізацій - теж. У нас підготовлені ліжкомісця, лікарні забезпечені всім необхідним, лікарі мають досвід лікування коронавірусу", - зазначив Кличко.

Столичний градоначальник уточнив, що до третьої хвилі вже підготували понад 4100 ліжок, 98% з яких забезпечені киснем.

"Крім того, якщо медустанови першої черги не справлятимуться, ми готові розгорнути ще — понад 5,5 тисячі додаткових ліжок у лікарнях другої черги", — повідомив мер Києва.

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Кличко висловив сподівання, що Києву не доведеться запроваджувати суворий локдаун.

"Я сподіваюся, до суворого локдауну не дійде. І необхідності повністю закривати місто вдасться уникнути. Але ми готуємося до різних можливих варіантів. І сьогодні головна умова для уникнення суворого локдауну - вакцинація", - підсумував мер столиці.

У цьому відео можете дізнатися, які привілеї під час посилення карантину отримають вакциновані громадяни:

Нагадаємо, 3 вересня ЗМІ повідомили, що в Кабміні визначили остаточні дати запровадження локдауну в столиці - його хочуть запровадити вже з 15 вересня, а не в листопаді, як передбачалося раніше.

Трохи згодом влада Києва спростувала інформацію про запровадження локдауну в Києві з 15 вересня. Як зазначають чиновники, посилення карантину можливе тільки у разі, якщо місто увійде в "жовту" або "червону" зону.