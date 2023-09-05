Виявляється, такий вислів голові Миколаївської ОВА підказали військові, а Кім зробив його відомим.

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Кім пояснив, звідки взялася легендарна фраза "Доброго вечора, ми з України"/ instagram.com/kimkimvitalii

Фразу "Доброго вечора, ми з України", яка на сьогоднішній день стала уже легендарною, свого часу популяризував голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. І саме з цим політиком зараз асоціюється цей вислів.

Раніше з такої фрази Кім починав усі свої відеозвернення. Звідки походить цей вислів і як з’явилася ідея його використовувати, голова ОВА пояснив в проєкті "Ціль 4.5.0" телеканалу "Інтер".

"Я вирішив це забрендувати для того, щоб Україна була в кожному випуску новин на слуху. Це ідея моєї радниці Вікторії Олійник, яка створила Telegram-канал і яка відповідає за медіаполітику Миколаївської області", – розповів Віталій Кім.

відео дня

Він зазначив, що спілкувався з хлопцями, які охороняли Миколаївську область. Тоді ці хлопці були у групах спротиву, а зараз уже воюють в бригадах і беруть участь в спеціальних операціях.

"Вони віталися зі мною і говорили між собою саме так: "Доброго вечора, ми з України". Я сказав, що ми будемо це використовувати, щоб люди пам’ятали, що ми всі українці і що це об’єднувальний фактор", – зазначив Кім.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів неймовірну історію про момент, коли мало не загинув. Віталій Кім вижив завдяки тому, що через запізнення переніс заплановану нараду на пів години.

Також раніше Віталій Кім показав рідкісні кадри зі своєю дружиною. Користувачі соцмережі у коментарях під відео наробили компліментів дружині Віталія Кіма.

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