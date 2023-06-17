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В рюкзаку автомат: Віталій Кім показав рідкісні кадри зі своєю дружиною

Аліна Дембіцька
17 червня 2023, 18:09 оновлено 17 червня, 18:11
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Користувачі соцмережі у коментарях під відео наробили компліментів дружині Віталія Кіма.
Виталий Ким и его жена
Віталій Кім показав рідкісні кадри зі своєю дружиною / Колаж: Главред, фото: instagram/kimkimvitalii

Голова Миколаївської обласної державної (військової) адміністрації Віталій Кім опублікував рідкісні домашні кадрами зі своєю дружиною Юлією.

Так, на своїй сторінці в Instagram Кім розмістив коротке відео, у якому показав, як він разом із сином зранку проводжає дружину на тренування. За спиною у Юлії висить рюкзак з українським гербом, а з рюкзака стирчить автомат.

"Мама поїхала на стрільбище тренуватися. Залишила нас із сином прибирати вдома", - підписав ролик Кім.

відео дня

Також на відео потрапив фрагмент будинку, в якому Кім живе разом з дружиною та сином.

У свою чергу користувачі соцмережі у коментарях під відео наробили компліментів дружині Віталія Кіма. Зокрема, українці пишуть таке: " Мама – красуня!", "Отакі зараз мами-україночки", "Мама така гарнюня! І в рюкзаку автомат".

Також підписники пожартували із ситуації, написавши: "Поприбирайте добре, щоб вона вас потім не пристрелила!".

В рюкзаку автомат: Віталій Кім показав рідкісні кадри зі своєю дружиною
Віталій Кім показав рідкісні кадри зі своєю дружиною / скріншот

Нагадаємо, раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім згадав день, коли дивом вижив. Російська ракета залетіла прямо у кабінет Кіма в будівлі ОВА. Його врятувало лише те, що він запізнився на власну нараду. Удар по будівлі Миколаївської ОВА відбувся 29 березня 2022 року.

Також Кім нещодавно розповів, що українська влада готувалася до можливого теракту росіян на Каховській ГЕС і працює згідно з планом. Натомість, судячи з усього, російські окупаційні війська не були готові до власного теракту.

"В них паніка, виїжджають, кидають все. Я вважаю, що вони хотіли щось пошкодити на Каховській ГЕС, і як завжди у них все пішло не так. Тобто сталося непередбачуване, воно прорвалося", - зазначив Кім.

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