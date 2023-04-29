"Врятувало те, що запізнився": Кім розповів неймовірну історію про момент, коли мало не загинув

Віталій Кім вижив завдяки тому, що через запізнення переніс заплановану нараду на пів години.

https://glavred.net/ukraine/vryatuvalo-te-shcho-zapiznivsya-kim-rozpoviv-neymovirnu-istoriyu-pro-moment-koli-malo-ne-zaginuv-10466812.html Посилання скопійоване

Віталій Кім назвав найважчий день життя / Колаж фото скріншот з відео, Віталій Кім

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім згадав день, коли дивом вижив. Російська ракета залетіла прямо у кабінет Кіма в будівлі ОВА. Його врятувало лише те, що він запізнився на власну нараду. Про це він розповів журналісту Дмитру Комарову.

Удар по будівлі Миколаївської ОВА відбувся 29 березня 2022 року.

"Я там повинен був бути. У мене нарада була запланована, але я запізнився і переніс на пів години. Це врятувало мене і ту частину людей, яка мала бути на нараді, але не врятувало тих людей, які готували цю нараду", - пригадав Віталій Кім.

відео дня

Тоді окупанти вбили 38 людей. Кім називає той день "найважчим у своєму житті".

"Ракета влучила у вікно мого кабінету. В будинку знаходилось близько 200 людей у момент ракетного удару. Людей врятувало диво. Вони були на сходах, у вікнах. Поліція за секунди витягувала людей з вікон і це врятувало їм життя", - пригадав Кім.

Удар по Миколаївській ОВА

28 березня 2022 року російські окупанти вдарили по будівлі Миколаївської ОВА. Ракета зруйнувала половину будівлі. Тоді обрушилися одразу кілька поверхів, було зруйновано та кабінет голови ОВА Віталія Кіма.

Пізніше з'явилося відео, на якому було видно, що ракета буквально прошила наскрізь будівлю і залишила в ньому величезну дірку.

Внаслідок ракетного удару загинули 38 людей. Серед них 17 співробітників ОВА, представники тероборони, військові та інші.

Інші новини: