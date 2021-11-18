Як можна повернути частину заплачених податків: опублікована схема

Чиновники кажуть - для того, щоб оформити податкову знижку, потрібно бути податковим резидентом України і в повному обсязі отримувати офіційну зарплату.
Громадяни України за підсумками року мають право повернути частину своїх сплачених податків ‒ отримати податкову знижку. Про це повідомляє портал Gsminfo.
Щоб оформити податкову знижку, потрібно бути податковим резидентом України і отримувати офіційну зарплату.
Обов'язковою умовою також є те, що товари або послуги, повинні бути придбані у вітчизняних підприємств. Витрати потрібно ПІДТВЕРДИТИ квитанціями, чеками, договорами і т. д.
Знижка дається, якщо людина витратила гроші на:
- виплату відсотків за іпотечним кредитом;
- благодійні внески;
- оплату навчання;
- Медичні послуги;
- пенсійні внески;
- установку газобалонного обладнання;
- будівництво доступного житла;
- оренду житла (для переселенців з тимчасово окупованих територій).
Крім того, українці, які отримують дохід від підприємницької діяльності, не мають ніякого права повернути частину сплачених податків, оформивши знижку.
Розмір компенсації розраховується за такою формулою - витрачена сума помножити на 18%.
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Нагадавши, в Україні з 1 вересня змінилися правила перевірки всіх фінансових операцій. Легальні доходи українців будуть порівнюватися з рівнем витрат. Держфінмоніторинг не дозволить здійснювати операції на суму, яка не відповідає законному доходу.
Держава перевіряє, де були зароблені гроші, які планується витратити. Українці можуть зіткнутися з серйозними проблемами під час покупки квартири або відкриття рахунку в банку.