Як можна повернути частину заплачених податків : опублікована схема / УНІАН

Громадяни України за підсумками року мають право повернути частину своїх сплачених податків ‒ отримати податкову знижку. Про це повідомляє портал Gsminfo.

Щоб оформити податкову знижку, потрібно бути податковим резидентом України і отримувати офіційну зарплату.

Обов'язковою умовою також є те, що товари або послуги, повинні бути придбані у вітчизняних підприємств. Витрати потрібно ПІДТВЕРДИТИ квитанціями, чеками, договорами і т. д.

Знижка дається, якщо людина витратила гроші на:

виплату відсотків за іпотечним кредитом;

благодійні внески;

оплату навчання;

Медичні послуги;

пенсійні внески;

установку газобалонного обладнання;

будівництво доступного житла;

оренду житла (для переселенців з тимчасово окупованих територій).

Крім того, українці, які отримують дохід від підприємницької діяльності, не мають ніякого права повернути частину сплачених податків, оформивши знижку.

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Розмір компенсації розраховується за такою формулою - витрачена сума помножити на 18%.

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Нагадавши, в Україні з 1 вересня змінилися правила перевірки всіх фінансових операцій. Легальні доходи українців будуть порівнюватися з рівнем витрат. Держфінмоніторинг не дозволить здійснювати операції на суму, яка не відповідає законному доходу.

Держава перевіряє, де були зароблені гроші, які планується витратити. Українці можуть зіткнутися з серйозними проблемами під час покупки квартири або відкриття рахунку в банку.