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Податок на нерухомість в Україні зросте: як він вважається і скільки платити

18 октября 2021, 10:48

Як повідомили чиновники з Кабінету Міністрів, збільшення податку на нерухомість відбудеться через підвищення розміру мінімальної заробітної плати.

Нерухомість
Податок на нерухомість в Україні зросте / УНІАН

Податок на нерухомість в Україні зросте на 20% вже з 1 січня 2022 року. Про це детально йдеться в сюжеті ТСН.

Як повідомили чиновники з Кабінету Міністрів, збільшення податку відбудеться через підвищення розміру мінімальної заробітної плати. У 2021 році податок на нерухомість розраховували, виходячи із зарплати в 4723 гривень. У 2022 році за основу братимуть зарплату в 6 тисяч гривень.

Максимальна ставка податку становить півтора відсотка від мінімальної зарплати за кожен зайвий квадратний метр. Тому з наступного року власники квартир площею понад 60 квадратних метрів та будинків понад 120 квадратних метрів платитимуть від 90 гривень за кожен зайвий метр.

Згідно з нинішньою редакцією Податкового кодексу, податок сплачується за кожен квадратний метр для квартир площею понад 60 квадратних метрів і будинків понад 120 квадратних метрів.

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Нагадавши, в Україні з 1 вересня змінилися правила перевірки всіх фінансових операцій. Легальні доходи українців будуть порівнюватися з рівнем витрат. Держфінмоніторинг не дозволить здійснювати операції на суму, яка не відповідає законному доходу.

Держава перевіряє, де були зароблені гроші, які планується витратити. Українці можуть зіткнутися з серйозними проблемами під час покупки квартири або відкриття рахунку в банку.

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