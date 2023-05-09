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"Кадри - вражаючі": з-під Бахмута втекла 72-га бригада РФ - ЗСУ

Ангеліна Підвисоцька
9 травня 2023, 22:25 оновлено 9 травня, 22:55
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Виявилось, що заява Пригожина про втечу російських окупантів, була правдивою.
оккупанты убегают из-под Бахмута
Російські окупанти тікають з-під Бахмута / Колаж: Головред, фото: 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, скріншот з відео

Російські окупанти у паніці кидають своїх "двохсотих" побратимів і ганебно тікають з поля бою під Бахмутом. Заяви, які робив щодо втечі росіян главарь ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, виявились правдою. Про це повідомляють в Telegram-каналі 3-ї окремої штурмової бригади зі складу "Азову".

"Офіційно. Повідомлення Пригожина про втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ з-під Бахмута та "500 трупів" росіян, які там залишились — відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

Лише за дві доби українські штурмовики ліквідували 64 окупанта на південно-західних околицях Бахмута. Ще 87 окупантів були знищені на пів шляху до своїх позицій. Серед ліквідованих є й "вагнерівці".

відео дня

"Також станом на зараз маємо 5 полонених росіян. Окремої уваги заслуговує знищена російська техніка. Це декілька складів з БК ворога, міномети та не один БМП. Кадри — вражаючі", - йдеться у повідомленні.

Дивіться відео про втечу окупантів з-під Бахмута:

'Кадри - вражаючі': з-під Бахмута втекла 72-га бригада РФ - ЗСУ
Російські окупанти тікають з-під Бахмута / фото: скриншот

Ситуація в Бахмуті

Раніше ватажок бандформувань найманців ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про те, що виводить свої підрозділи з Бахмута Донецької області. За його словами, захоплені позиції в місті він залишає Міноборони країни-агресора РФ.

Чеченський диктатор Рамзан Кадиров заявив, що його підрозділи готові замінити у Бахмуті найманців приватної військової компанії "Вагнер", які нібито хочуть покинути місто-фортецю.

Після цього заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що насправді РФ лише стягує "вагнерівців" під Бахмут, щоб спробувати взяти місто до 9 травня. Цими "вагнерівцями" РФ замінює штурмові загони російських десантників.

При цьому речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що Пригожин цинічно бреше у своїх заявах про ситуацію в Бахмуті та стан "вагнерівців". "Кухар Путіна" збрехав про дефіцит боєприпасів. Насправді у Бахмуті Донецької області тривають важкі бої, наголосив Череватий.

Дивіться відео Главред про те, чому Пригожин робить такі заяви про Бахмут:

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